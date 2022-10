GP USA: Drama do posledních metrů svědčilo i přes potíže Verstappenovi

Větrný kotel v Austinu nebyl jedinou zkouškou připravenosti pilotů. Panovalo značné horko (vzduch 31°C, trať o sedm stupňů teplejší) a zmíněný vítr dosahoval rychlosti až 19 km/h. Ze škály Pirelli byla k dispozici střední tvrdost C4 - C2, přičemž s výjimkou pilotů Alpine a Haas, startujících na nejtvrdší směsi (Ocon ovšem vyrazil do závodu z pit-lane) zvolili všichni žlutě označené pneumatiky.

Sainz jr. na startu neudělal nic špatně, jenom nezachytil nástup Verstappena a po třicetimetrovém převýšení v první zatáčce jeho závod skončil. Jako torpédo přiletěl zleva Russel a vůbec neodhadl své brzdné schopnosti, trefil Španělovo Ferrari do levého zadního kola a roztočil ho. Carlos sice jako poslední obkroužil celé kolo, ale v boxech byl ihned zatlačen do garáže. Incident byl prošetřován komisaři a Russell za něj dostal v 6. kole penalizaci + 5 vteřin.

Nebyla to jediná strkanice - v zatáčce 9 se "potkali" Pérez a Bottas, když Mexičan najel zleva do Finovy Alfy - odnesl to poškozeným wingletem na pravé straně, ale i když byl v minulosti například Magnussen za podobný postih oceněn černo-oranžovou vlajkou, Checo si klidně plul po trati dál, až mu na rovince při útoku na Strolla poškozená část ulétla docela.

První výměny zahájili Albon a Zhou (10. kolo), poté Bottas, Cunoda a Ricciardo (11.) a pak už se dostalo ke slovu celé startovní pole: Hamilton ve třináctém, Vestappen a Russel o kolo později, Pérez a Norris v patnáctém, nezvykle vysoko jedoucí Stroll v šestnáctém. Téměř všichni přešli na tvrdé pneumatiky, pouze Albon, Cunoda a Stroll opakovaně sáhli po středně tvrdé směsi.

Zatímco špička najela do 18. kola, zavlály v zatáčce 19 žluté vlajky, neboť Bottasova Alfa se náhle "utrhla" a Fin skončil bezmocně v kačírku. Okamžitě se na trati objevil safety car a jeho přítomnosti využili Leclerc, Vettel, Alonso, Ocon, Schumacher, Magnussen a Albon k výměně "zadarmo". Maršálům trvalo do 21. kola odstranění překážejícího monopostu, takže na začátku 22. kola proběhl restart pole ve složení Verstappen, Hamilton, Pérez, Leclerc, Russell, Vettel, Stroll, Gasly, Alonso, Norris, Cunoda, Ocon, Schumacher, Zhou, Magnussen, Ricciardo, Albon a Latifi. Ovšem závodilo se jen půl kola - na v půli rovinky za zatáčkou 11 zaútočil Alonso na Strolla a ten nečekaně uhnul doleva, takže Španěl najel na záď Aston Martinu a téměř sto metrů absolvoval na zadních kolech, než narazil do bariéry na levé straně. Stroll se roztočil a zádí se zabořil do svodidel na opačném kraji tratě. Kupodivu Fernando z tohoto karambolu odjel, kromě pneumatik měl poškozený přední spoiler a zdemolované pravé zrcátko, ale po zastávce v boxech pokračoval!

Tak tedy druhý safety car a v nájezdu do 26. kola vyrazilo pole ve složení Verstappen, Hamilton, Pérez, Leclerc, Russell, Vettel, Gasly, Cunoda, Norris, Schumacher, Ocon, Magnussen, Ricciardo, Albon, Latifi, Alonso a Zhou. Druhé zastávky začal Hamilton s Norrisem (35.), kolo nato dorazili do boxů Verstappen a Leclerc. Zatímco u Ferrari proběhlo vše bez potíží, mechanici u Holanďanova vozu marně zápolili s pistolí u levého předního kola. Trvalo to 11,1 vteřin, než mohl Max opět vyrazit na trať, pochopitelně za Hamiltonem a Leclercem. Neopomněl podrobit do vysílačky tým sžíravé kritice, načež se mu dostalo upozornění, že cíl je ještě daleko, aby s tím něco udělal.

Přes značnou rozladěnost už ve 39. kole zaútočil staronový mistr světa na Leclerca, ale ten mu jeho atak v zatáčce 1 vrátil. Max tedy musel využít druhého pokusu na rovince a před zatáčkou 12 se posunul před Ferrari. Na Hamiltona ztrácel 4,446 vteřiny a zpočátku to nevypadalo, že by ukrajoval z Lewisova náskoku nějakým zásadním způsobem. Důležité ale bylo, že při poslední výměně nasadil Lewis opakovaně bílé pneu, zatímco Max šel do středně tvrdé směsi. Souboj nakonec vygradoval v 50. kole, kdy Max zaútočil opět na konci dlouhé rovinky. Hamilton se nevzdával a až do zatáčky 17 se pokoušel Verstappenovi jeho vedoucí pozici vzít. Další čtyři kola to byla psychologická bitva, při níž Lewis neustále žaloval, kde podle něj Max překročil traťové limity. Faktem je, že Verstappen dostal v 52. kole černobílou vlajku, takže jakýkoli další prohřešek by znamenal postih. Jenže stejně byl v 54. kole "ocejchován" i Hamilton a poté se odstup začal navyšovat. Nakonec Max pro "povinné" vítězství dojel s komfortním náskokem a mohl tak věnovat vítězství zesnulému Dietrichu Mateschitzovi.

Leclerc hájil osamoceně barvy Ferrari a pro něj byl rozhodující duel s Pérezem. Mexičan byl mírně handicapován poškozeným předním křídlem, ve 29. kole zkusil Charles útok v zatáčce 12 po vnější straně, ale Mexičan ho šikovně vytěsnil, proto Monačan volil výjezd mimo trať a přenechání pozice. O kolo později už to vyšlo, ovšem Checo je chlapík z tvrdého těsta. Po druhé výměně smazal čtyřvteřinový odstup a mít závod ještě jedno kolo, Charles by nejspíš na stupních vítězů nestál.

Velmi dobrý závod jel Vettel, jenž se dokonce nakrátko při druhé výměně dostal do čela. Aston Martin zvolil strategii dva stinty na žluté plus poslední na tvrdé, ale Sebastian musel vypít kalich hořkosti se vší bolestí - když ve 42. kole zastavil, mechanici také zápolili s výměnou levého předního kola. Němec stál v boxech ještě déle než Verstappen - 16,8 vteřiny a propadl se z potenciální páté příčky na třináctou. Nesložil však ruce do klína, v 50. kole zdolal Zhoua, poté Albona (52.) a v posledním kole mu nedokázal vzdorovat Magnussen, jenž dlouho držel šestou příčku, neboť vsadil na jedinou zastávku. Otázkou je, jak dopadne jeho vyšetřování, protože byl v hledáčku komisařů kvůli ignorování žlutých vlajek.

Russell většinu závodu bojoval s Pérezem, ten se mu však na konci utrhl, a tak Brit zajel v 55. kole do depa, nasadil měkké pneumatiky a získal prémiový bod za nejrychlejší kolo. Blýskl se i jeho krajan Norris, jenž předvedl skvělou druhou polovinu závodu po poslední výměně pneu. Poradil si s Albonem (44.), Oconem (45.), Magnussenem (50.) a v posledním kole i s bojujícím Alonsem. Naproti tomu Ricciardo absolvoval zcela odevzdaný závod.

Martyrium prožil Pierre Gasly, jenž jakoby už chtěl mít anabázi u AlphaTauri za sebou. Nejdřív dostal pět vteřin za nedodržení maximálního odstupu délky deseti vozů při jízdě za SC, pak si penalizaci řádně neodpykal. Kaštany z ohně ale dokázal vytáhnout pro tým Cunoda, pro nějž bylo podstatné zdolání sveřepě se bránícího Albona v 55. kole. Další obětí penalizací byl i Mick Schumacher, pro nějž chvíli svitlo světélko naděje v podobě jízdy na 10. místě. Ve 43. kole ho v zatáčce 12 vytlačil mimo trať Latifi (a dostal za to pět trestných vteřin), Mick byl ovšem stižen podobně v posledním kole kvůli porušování traťových limitů.

Verstappen opět dokázal, že i kdyby mu někdo ukradl z garáže kola, tak by nejspíš dokázal vyhrát. Pravda, tohle bylo emotivní vítězství, neboť na začátku závodu nad boxy na velkoplošné obrazovce svítil Mateschitzův portrét s výmluvným titulkem Danke, Didi! Red Bul uctil památku svého zakladatele nejlepším možným způsobem - definitivně letos získal Pohár konstruktérů.

GP USA (Circuit of the Americas) Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Body Čas / odstup 1. 33 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 25 vitez 2. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 18 + 5,023 3. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 15 + 7,501 4. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 12 + 8,293 5. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 11 + 44,815 6. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 8 + 53,785 7. 14 Fernando ALONSO esp BWT Alpine F1 Team 6 + 55,078 8. 5 Sebastian VETTEL deu Aston Martin Aramco Cognizant 4 + 1:05,354 9. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk Haas F1 Team 2 + 1:05,834 10. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri 1 + 1:10,919 11. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team + 1:12,875 12. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing + 1:15,057 13. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team ORLEN + 1:16,164 14. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri + 1:21,763 15. 47 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team + 1:24,490 16. 3 Daniel RICCIARDO aus McLaren F1 Team + 1:30,487 17. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing + 1:43,588 DNF 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant nehoda DNF 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team ORLEN smyk DNF 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari chlazeni Nejrychlejší kolo: 63 George RUSSELL Mercedes W13

