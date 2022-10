Button pochybuje o Ricciardově záměru jít k Mercedesu a doporučuje mu Le Mans

„Co z toho bude mít? Brzy oslaví 34 let, v pátečních trénincích, které jsou určeny pro mladíky jezdit nebude. Pozice třetího pilota je pro někoho jeho formátu hodně zvláštní, za mě z toho nebude mít nic. Je to zbytečný krok. Možná doufá, že Lewis po příští sezoně ukončí kariéru, ale nechal se slyšet, že chce jezdit ještě dalších pět let," přemítal Button ve vysílání Sky Sports.

Faktem je, že Ricciardo nemá dobrou pozici. Vlivem špatných výkonů u McLarenu přišel o své renomé a nové si i vzhledem na svůj věk vypracuje jen těžko. Teoreticky by sice ještě mohl zamířit k Williamsu nebo Haasu, ale oba tyto týmy dají nejspíš přednost perspektivnějším pilotům. Perspektivnějším z jezdeckého a stejně tak ekonomického hlediska.

„Musí si najít tým, ke kterému bude moci přestoupit pro sezonu 2024, jinak to bude ve F1 jeho konec, protože se na něj zapomene. Možná by ale mohl zkusit něco nového. Například Le Mans. Do světa vytrvalostních závodů přichází celá řada automobilek, takže tahle kategorie motorsportu může přinést skvělou budoucnost. Otázkou ale je, jestli on sám chce," uzavírá Jenson Button.