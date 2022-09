Hamilton v 1. tréninku v Singapuru překvapivě poráží Verstappena, Ferrari třetí

Trénink začal pozdě odpoledne za soumraku, druhý trénink, kvalifikace a závod se ale již pojedou úplně za tmy pod umělým osvětlením. Teplota vzduchu dosahovala 30 °C, asfalt 38 °C. Pirelli přivezlo ty nejměkčí směsi ze své nabídky: C3 - C5. Okruh během víkendu hodně zrychluje s tím, jak se pogumovává - jen během 1. tréninku to bylo kolem 2,1 s!

Jako první se na náročnou městskou trať vydal Zhou s Alfou Romeo, Leclerc hned v prvním kole zaznamenal problémy s brzdami. Po příjezdu k mechanikům vystoupil z vozu a ti se dali hned do práce, náprava jim trvala 20 min.

Bottas se jako první zapsal do výsledkové listiny časem 1:51,254, vzápětí jej ale překonali Verstappen (1:47,329) a Alonso (1:47,291) s novou podlahou. Alpine není jediným týmem s novým balíkem vylepšení, spousta jich zde má poměrně velké novinky.

That was CLOSE George! 😲



The Mercedes driver taps the barrier as he locks up



Back to the pits he goes #SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/nfhRbajwXp