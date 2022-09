Ředitel Alpine pálí do Piastriho: Neomluvitelné!

Nemohou mu zapomenout, že ačkoliv patřil do jejich jezdeckého programu, dal nakonec přednost McLarenu. Zvlášť, když Francouzi počítali s tím, že Piastri nahradí odcházejícího Alonsa. Ten se ale mezitím dohodl s McLarenem. Své pohoršení nyní dal najevo nejvyšší ředitel divize Alpine Laurent Rossi.

A sluší se podotknout, že Rossi nenechal na Piastrim nit suchou. „Usekl ruku, která ho živila. Ale podle mě by nám měl být vděčný. Tak kde je ta vděčnost? Místo toho si s námi zahrával, když říká, že některé smlouvy nebyly předloženy včas. Ale pokud by neměl naši plnou podporu, proč bychom mu obstarávali veškerý servis, který u nás měl," ptá se Rossi.

Oscar Piastri | foto: Formula1.com

Nejvyšší představitel Apine si stojí za tím, že Piastri je díky péči jeho týmu nejlépe připraveným nováčkem v historii F1 „Měl prostor na simulátoru, testoval s námi.... Za mě je nejlépe připraveným nováčkem v dějinách tohoto sportu. Pro jeho chování neexistuje omluva," soptí

Piastri podepsal u McLarenu zejména kvůli obavám o svou vlastní budoucnost. Bál se totiž, že nebude mít sedačku ve Formuli 1 ani příští rok. To ale byla podle Rossiho jen záminka. „Dlouhodobě jsme pracovali na tom, abychom ho do F1 dostali. Naším cílem bylo zajistit mu smlouvu na dva roky. Můžu říct, že s Williamsem jsme už měli smlouvu v kapse, což Oscar věděl. Věděl, že bude příští rok na roštu bez ohledu na to, jak se rozhodne Alonso. I kdyby se z něj nakonec stal druhý Michael Schumacher, tak tohle se s ním potáhne už vždycky," uzavírá Laurent Rossi.