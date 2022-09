Když opakujete chyby, musíte něco změnit, říká Todt o Ferrari. Vrátí se do Maranella?

Nutno říct, že ani Todtova mise ve Ferrari nebyla jednoduchá. Trvalo mu řadu let než dosáhl kýženého cíle a získal pro Maranello z pozice šéfa týmu vysněný titul. Během té doby Ferrari několikrát bolestivě prohrálo, takže Todt opravdu dobře ví, co ve Ferrari prožívají. Francouz byl znám také svou asertivitou. Ta mu vydržela dodnes. Do svých řad nikdy bezhlavě nepálil a pochopení má i pro své následovníky.

„Ferrari letos postavilo skvělý vůz. V jisté fázi sezony byl dokonce tím nejrychlejším, ale něco jim pořád chybí. Promrhali spoustu příležitostí, pramení to z toho, že když chcete ve Formuli 1 vyhrávat, musíte excelovat v každé jednotlivé oblasti. To se jim zatím nedaří. A když se vám něco dlouhodobě nedaří, měli byste sáhnout k nějaké změně," líčí Todt.

Jean Todt, Rubens Barrichello a Michael Schumacher v Monaku 2002 | foto: Scuderia Ferrari

Ten Ferrari doporučuje, aby si vzalo příklad z Mercedesu a Red Bullu. Právě tyto týmy F1 v posledních dekádách vládnou, za což vděčí své schopnosti pracovat perfekcionisticky. A stejně tak musí pracovat Scuderia. „Zároveň ale nechci Binottovi radit, co má dělat. Neznám situaci dopodrobna a F1 je dnes velmi konkurenční. Tak či tak by potřebovala, aby Ferrari konečně zvítězilo, vždyť na jezdecký titul čeká od roku 2007. Možná jim to vyjde příští rok, očekávání jsou vysoká," dodává bývalý prezident FIA.

Zejména loni se objevily spekulace, že by se Jean Todt do Ferrari vrátil v pozici jakéhosi poradce. On sám ale takové zvěsti dementuje. „Také jsem to četl a povzdechl si nad tím. Někdy mají média dobré informace a jindy jsou od pravdy daleko. Minulé kapitoly jsou krásné. Mám na Ferrari krásné vzpomínky, ale minulost by měla zůstat minulostí. Neměli byste se snažit udělat dvakrát stejný krok. Raději se dívám dopředu."