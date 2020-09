Todt se zamýšlí nad situací ve Ferrari. Jaká je ve srovnání s rokem 1993?

Ferrari prožívá těžké časy. Legendární tým oslavil poslední jezdecký titul v roce 2007 zásluhou Kimiho Raikkonena. To ještě v jeho čele stál nynější šéf FIA Jean Todt. Poslední konstruktérský primát získali červení jen o rok později. Pak jako když utne. V několika dalších šampionátech sice bojovala Scuderia až do samotného závěru zásluhou Fernanda Alonsa, další korálek do sbírky mistrovských titulů už však nepřidala.

„Lidé mluví o tom, že je to totéž, jako když jsem ve Ferrari začínal já. Podle mě to tak není. Mám velmi dobré informace ze zákulisí, podle mého jsou na tom mnohem líp než v době našich začátků," říká Jean Todt. Ten přišel do Ferrari během sezony 1993, přičemž čekala ho pořádná šichta.

Tým tehdy nefungoval, pracovní morálka uvadala, o čemž se ve svých vzpomínkách sám Todt několikrát zmínil. Nakonec ale za pomoci Rosse Brawna, Rory Byrneho a dalších vytvořili v Maranellu obávaný kolos, který sbíral titul za titulem.

Charles Leclerc v závodě v Toskánsku | foto: Scuderia Ferrari

„Znovu opakuji, teď mají velmi silnou organizaci, která má dobré základy. Kdybych se dnes ocitl ve stejné situaci, měl bych to mnohem snazší, než v roce 1993," pokračuje Todt, který z Ferrari odešel před dvanácti lety.

Scuderia sází na kontinuitu, což její bývalý šéf schvaluje, zároveň ale dodává, že určitě změny přijít musí. „Kontinuita je v pořádku, ale nějaké změny udělat musí. Některé části skládačky zřejmě nejsou na té úrovni, na které by měly být," uzavírá.