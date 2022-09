Ferrari plánuje ofenzivu. Do Singapuru a Mexika má přivést velká vylepšení

S informací přišla italská verze Motorsport.com, která bývá ohledně stáje z Maranella vždy dobře informovaná. Ferrari v Monze porovnávalo dvě různé verze podlahy, přičemž výsledky jsou pozitivní. Právě proto Scuderia vývoj letošního vozu nezabalí a připraví další nové díly. Nutno říct, že už na Monze byl vidět posun. Max Verstappen si sice jel vlastní ligu, nicméně tempo Ferrari vypadalo také slušně. Lépe než v Belgii či Holandsku.

V Singapuru by měl nebo spíše mohl přijít zlom, který Verstappenovi procházku růžovou zahradou ztíží. Italští novináři tvrdí, že Maranello chystá velký balík úprav. Ten se prý bude týkat nové podlahy a nových křídel. Ferrari si od dílů pro vysoký přítlak údajně hodně slibuje. Zdroj z týmu měl novinářům prozradit, že "signály jsou velmi pozitivní." Cílem červených vozů je získat na městském okruhu pole position, jež je zde zásadní.

Technické novinky navíc mají představovat výrazný pokrok v oblasti práce s pneumatikami, ve které Ferrari během posledních závodů zaostávalo. To podle všeho způsobila nová směrnice FIA, kdy týmy musely své vozy mírně zvednout, na což červené vozy reagovaly citlivě. Singapurská vylepšení však nebudou posledními. Další aktualizace Ferrari přiveze do Mexika. Umožňuje mu to nevyčerpaný rozpočtový strop. Navíc inženýři mohou vyvinuté prvky přenést rovněž na vůz pro příští rok, neboť pravidla zůstávají stabilní.