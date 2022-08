Piastri hraje nebezpečnou hru, upozorňuje Villeneuve. Před čím varuje?

Piastri má pověst velkého talentu. Zatím všude, kde závodil, tak dokázal být úspěšný. Navíc ve velmi krátkém čase. S trochou nadsázky se dá říct, že prostě přišel, sedl do auta a vyhrál. Není se tak co divit, že Alpine, do jehož jezdecké akademie Piatri patřil, mělo se svým svěřencem velké plány.

Jenže ty vzaly rychle za své. Francouzi sice Piatriho nedávno oznámili jakožto svého závodního pilota pro sezonu 2023, ten ale takovou zprávu dementoval a řekl, že s týmem smlouvu neuzavřel. Později vyšlo najevo, že Oscar se zřejmě dohodl s McLarenem, který dal padáka Danielu Ricciardovi. Celou záležitost bude ale ještě řešit nezávislá komise. Teprve ta rozhodne, která strana je takříkajíc v právu.

Oscar Piastri | foto: Alpine F1 Team

Mistr světa z roku 1997 Jacques Villeneuve každopádně Piastriho před takto kontroverzním počínáním varuje. Kanaďan je toho názoru, že Piastri se může stát nedůvěryhodným. „Není snadné začít ve Formuli 1 takhle. Přináší to zpochybnění vašeho jména. Když s vámi tým nebo sponzor podepíšou smlouvu, můžou si klást otázku, jak se k nim bude Piastri chovat. On a jeho manažer rozehráli velmi nebezpečnou hru," tvrdí Villeneuve.

A jak vidí bývalý pilot Williamsu nebo BAR Piastriho šance v královně motorsportu? „Piastri byl zatím všude výborný. Ale F1 představuje obrovský skok. Je řada pilotů, kteří v nejrůznějších kategoriích motorsportu excelovali, ale když se dostali do F1, tak neuspěli. Takže zatím nevíme, jak dobrý bude. Těžko odhadovat."