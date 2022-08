Po návratu se mi nedostalo zaslouženého uznání, mrzí Kubicu. Sám v něj nevěřil

Ten příběh známe všichni. Psal se rok 2011 a Kubica těžce havaroval při závodu rallye. Svodidlo, které skončilo až v kabině závodního vozu Kubicovi málem amputovalo ruku. Tu se sice lékařům po boji podařilo zachránit, nicméně na F1 mohl Robert zapomenout.

Tedy pro několik příštích sezon. Ne však natrvalo. V roce 2019 jej totiž coby svého závodního pilota angažoval Williams. Výsledky sice nebyly dobré, na čemž měl velký podíl mizerný vůz, ovšem i tak by si tahle story zasloužila zfilmování. Už to, že ¨se rodák z Krakova dokázal vrátit si zaslouží obdiv a respekt.

Robert Kubica v tréninku v Soči | foto: Williams F1 Team

„Abych byl upřímný, nikdy jsem si nemyslel, že se po své nehodě v roce 2011 dokážu do F1 vrátit. Takže to, že se to nakonec povedlo považuju za svůj největší kariérní úspěch. Škoda, že vůz v tom roce nebyl dobrý. Nebylo to s ním jednoduché, proto fanoušci na můj návrat zapomínají. Ale byl jsem to já, kdo jako pilot Williamsu získal jediný mistrovský bod v tom roce. Na to jsem velmi hrdý, byť jsem ho získal po penalizacích několika soupeřů," vzpomíná Kubica.

„Myslím, že po návratu se mi nedostalo zaslouženého uznání. Lidé rychle zapomněli. Poté, co jsem se zranil, tak jsem se všechno musel učit od nuly. Nejen návrat do vozu F1, ale i návrat do normálního života. Vím, že spousta jiných lidí by toho v mé pozici nikdy nedosáhla," dodává polský závodník.