Kubica sezony u Williamsu lituje. Loňský rok má následky, říká

Když se loni Robert Kubica vrátil do kolotoče Formule 1, pro mnohé to byl comeback desetiletí. Jak by taky ne, když uvážíme, co všechno má pětatřicetiletý Polák za sebou, můžeme říct, že se jeho formulové „znovuzrození" rovnalo zázraku. Vždyť během zimy 2011 Robertovi hrozila amputace ruky, chvíli dokonce bojoval o holý život. Slibně rozjetá kariéra, která měla údajně směřovat do Ferrari k Fernandu Alonsovi, byla ta tam.

Ale zpět k událostem roku 2019. Kubice podepsal pro zmíněnou sezonu s Williamsem, jenže vůz britské stáje nebyl rychlý. Ani trochu. Ba co víc, rodák z Krakova byl prakticky nonstop výrazně pomalejší než jeho týmový kolega George Russell, což byl asi hlavní kámen úrazu ve vnímání Polákových výkonů.

Robert Kubica v Bahrajnu | foto: Formula1.com

Nyní se Kubica nechal slyšet, že roku stráveného u Williamsu lituje. „Víte... Loňský rok má svoje následky, kdyby to dopadlo jinak, tak se tu s vámi teď nebavím a jsem na okruhu. Nechci zacházet moc do detailů, ale ukázal jsem, že jezdit umím, nejsem za ostatními moc daleko," praví bývalý pilot BMW.

Jenže jeho letošní angažmá v DTM skončilo bídně. Kubica se nechytal a v konečném hodnocení mu patřila předposlední pozice.

Robert si ale stojí za svým, pětatřicetiletý závodník o svých schopnostech nepochybuje. „Pořád vím, jak jezdit rychle. Ohledně loňského roku to bylo těžké, mohl bych zajít do detailů, ale to není třeba. Důležité je, že si pořád věřím," uzavírá.

Dostane ve světě vrcholného motorsportu další šanci?