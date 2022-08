Red Bull odvrátil odstoupení Verstappena, motor by nevydržel. Kdy Max zjistil, že by mohl vyhrát?

Šéf týmu Christian Horner po závodě popsal, jak velkým technickým potížím čelily během uplynulého víkendu. Verstappen v poslední části kvalifikace zažíval výpadky výkonů, Red Bull mu pak raději vyměnil celou pohonnou jednotku místo opravy postižené části.

Díky tomu, že byl stále pouze na druhém motoru a během sezóny mohou beztrestně využít tři, vyhnul se na roštu penalizaci. Do závodu i tak startoval až z desátého místa, přesto se mu podařilo vyhrát a navýšit svůj náskok v šampionátu na Charlese Leclerca z Ferrari na 80 bodů.

"Vyměnili jsme Maxovi pohonnou jednotku, protože se mu v sobotu pokazila jedna součástka. Když se ohlédnu zpět, tak jsme moc rádi, že se to stalo v sobotu, protože jinak by se motor pokazil o 12 kilometrů později při cestě na rošt," popisuje Horner.

Stav použitých součástí pohonných jednotek po GP Maďarska 2022 | zdroj: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

Po zklamání v kvalifikaci, kdy Max nezajel v Q3 kvůli zmíněnému problému ani jedno konkurenceschopné kolo, čekala mechaniky spousta práce. "Vyměnili jsme celou pohonnou jednotku, místo abychom se ji snažili opravit. Preventivně jsme vyměnili pohonnou jednotku také ve voze Checa [Péreze]," přibližuje šéf Red Bullu.

Verstappen si pak dojel pro vítězství i přes smyk, který dostal na výjezdu z předposlední zatáčky. Po něm se na chvíli propadl zpět za Leclerca. Podle holandského jezdce k tomu přispěl problém se spojkou.

"Měli jsme na Maxově voze potíže se spojkou, dokázal je zvládnout. Teploty byly příliš vysoké. Proto jsme mu nechali po první zastávce větší odstup od Carlose [Sainze]. Když jsme ho ale vypustili zpět na trať, když jsme dostali problém se spojkou pod kontrolu, měl skvělou rychlost," potvrzuje Horner.

Verstappen po závodě ocenil strategii Red Bullu, který se na poslední chvíli rozhodl pro měkké pneumatiky pro start závodu: "Vybírali jsme ty správné pneumatiky ve správnou chvíli. To nejdůležitější dnes bylo mít přilnavost. Pomalu jsme se posouvali dopředu, poslední zastávka pak byla velmi dobrá. Po ní jsem viděl, že se Charles [Leclerc] hodně trápí na tvrdých pneumatikách - to byl tedy mj okamžik, kdy jsem se pokusil o útok."

"Dostihl jsem jej, pak jsem se otočil o 360 ° a znovu přišel o pozici. Bylo to trochu nešťastné, ale drželi jsme se při zemi a opat jsem ho dostal, vyjel si náskok a udržel to až do konce, kdy taky začalo mírně pršet. Už jsem neriskoval, jen se to snažil dovézt do cíle," uzavírá Verstappen.