Leclerc v kvalifikaci zdemoloval konkurenci

První měřený čas kvalifikace patřil Leclercovi. Monačan dokázal být o šest desetin rychlejší než Pérez, který se ve Francii trápí. To Verstappen už byl Leclercovi znatelně blíž. Rozdíl mezi nimi činil desetinu a půl ve prospěch pilota Ferrari.

Pět minut před koncem Q1 by se do Q2 nepodívali Zhou, Schumacher, Magnussen, a Latifi. Je však potřeba dodat, že Magnussen a Sainz odstartují do zítřejšího závodu za všech okolností z chvostu pole. Oba totiž čeká penalizace.

V závěrečných pokusech předvedl Albon hodiny. Po konci Q1 navíc začali úřadovat sportovní komisaři, kteří smazali několik časů. Právě kvůli této skutečnosti nepostoupili do prostřední části kvalifikace Gasly, Stroll, Zhou, Schumacher a Latifi.

Po úvodních pokusech v Q2 vedl Verstappen. Naproti tomu Russell byl až jedenáctý. Poté všem zamotal hlavu Sainz. Španěl se totiž dostal na první příčku, když byl oproti Verstappenovi rychlejší o devět desetin. Do Q3 by v tuto chvíli neproklouzli Vettel, Russell, Ocon, Albon a Cunoda.

Leclerc has the early advantage in Q3 but not by much!



He's 0.008s faster than Verstappen after the first runs#FrenchGP #F1 pic.twitter.com/8UspW9EMY6