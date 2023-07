Verstappen v kvalifikaci dominoval, z prvního místa však odstartuje Leclerc

Kvalifikace začala za přechodných podmínek, přičemž trať rychle osychala. Rychlým tepem se tedy zlepšovala i hodnota zajížděných časů. Krizový moment zažil během Q1 Lando Norris, Brit ve službách McLarenu v prostředním sektoru ztratil kontrolu nad vozem a divoce vyjel do štěrkové zóny. Nárazu do bariéry se však dokázal vyhnout.

Z Q1 nakonec nepostoupili Albon, Zhou, Sargeant, Ricciardo a Hulkenberg. Smutnit mohl především Ricciardo, jemuž by zajetý čas na Q2 pohodlně stačil, jenže při něm překročil traťově limity a kolo mu bylo odebráno.

Q2 opět odstartovala za přechodných podmínek, avšak jezdci brzy přezuli na suché pneumatiky. K vidění tedy byla nefalšovaná kvalifikační ruleta, ve které hrálo zásadní roli především to, komu se podařilo zahřát pneumatiky. Zachyboval Esteban Ocon, který si po kontaktu s bariérou rozbil přední křídlo.

Charles Leclerc will be on pole for the Belgian Grand Prix after inheriting pole from Max Verstappen who has a five-place grid penalty 🇧🇪 pic.twitter.com/hAZFW9Of6r