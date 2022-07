PROHLÁŠENÍ po kvalifikaci: Trápení ve Francii a vděčný Leclerc

FERRARI

Charles Leclerc, 1. místo

Bylo to skvělé kolo. Trošku jsem se celý víkend trápil, abych dal kolo dohromady a zvládl jsem to. Ale také musím říci, že hodně vděčím Carlosovi za jeho pomoc, byla to skvělá týmová práce a bez něj by to bylo mnohem těsnější, takže díky moc. Doufám, že se k nám zítra připojí v boji o vítězství. Auto se chová dobře, uvidíme, jak to půjde.

CHARLES: “Without Carlos [giving me a tow] it would have been much closer. So huge thanks to him. The car feels good. Let’s see how it goes tomorrow”#FrenchGP #F1 pic.twitter.com/7KVcx4lwxA — Formula 1 (@F1) July 23, 2022

RED BULL

Max Verstappen, 2. místo

No, třetí trénink prostě rozhodně není kvalifikace. Celkově si myslím, že nám trošku scházelo, obecně přilnavost. Bylo to trošku náročnější, než bych doufal, ale pořád máme hodně slušné auto. Snad nám zítra bude přát štěstí, na rovinkách jsme rychlí a to můžeme zítra využít. Rozhodně tu (Ferrari) byli opět hodně rychlí.

Sergio Pérez, 3. místo

Hodně jsme se zlepšili a napravili to. Celý víkend jsem nejezdil nic extra, abych byl upřímný. Trápil jsem se a až do kvalifikace to byl jeden z nejhorších víkendů. Nakonec jsme to otočili a zvládli a dopadlo to dobře.

Christian Horner, šéf týmu

Myslím, že jsme na ně (Ferrari) dnes tak či tak ztráceli a bez té jízdy v závěsu jsme mohli být možná o desetinu či desetinu a půl blíž. Podle mě máme dva možné scénáře, jak na tomto okruhu o tomto víkendu zaútočit. Ferrari jede s trošku větším přítlakem. A máme vepředu oba vozy. Dva versus jedno auto, což je vždy zajímavá strategická dynamika.

MERCEDES

Toto Wolff, šéf týmu

Myslím, že jsme věděli, že jakmile dostaneme nové pneumatiky a když pojedeme trošku agresivně jakoby naštvaní, že budeme asi třetí tým jako tomu bylo po celou sezónu. Ale prostě to není dost dobré. Vidíte, že když trošku ztrácíte a máte očekávání pro závodní víkend na určité úrovni a nevyjde to... je to trošku volný styl startu. My nejvíce experimentujeme s výší zadního křídla a také teplotami pneumatik, ale nakonec je náš balík nedostatečně rychlý a to prostě můžeme vidět.

Další prohlášení budeme postupně doplňovat.