Magnussen bagatelizuje význam vylepšení a chválí Schumachera: Udělal pokrok

Mladý Němec dokázal bodovat ve Velké Británii i v Rakousku, což značně pomohlo jeho reputaci A protože dvakrát bodoval i Kevin Magnussen, připsal si Haas slušný balík bodů do Poháru konstruktérů. Ostřílený Dán před GP ve Francii Schumachera chválí a tvrdí, že od začátku sezony udělal Mick velký pokrok.

„Rozhodně udělal v posledních dvou závodech velký pokrok. Pro tým je to dobré. Momentálně jsme sedmí mezi konstruktéry a to je něco, co potřebujeme. Potřebujeme, aby bodovali oba piloti, protože když boduje jen jeden, je to dost složité. Takže za tým i za Micka jsem rád," popisuje Magnussen.

Kevin Magnussen v závodě v Ázerbájdžánu | foto: Haas F1 Team

Haas dokázal v posledních dvou závodech bodovat s oběma vozy, třebaže od Bahrajnu nenasadil výraznější balík vylepšení. Ostatní týmy za tu dobu přinesly hned několik aktualizací, avšak Američané vyčkávají. Důvod je zřejmý - finance. Nově sice ve Formuli 1 začal platit rozpočtový strop, jenže na něj Haas ani nedosáhne. Velkou čárou přes týmový rozpočet jsou navíc dvě spektakulární nehody Micka Schumachera.

I tak ale Haas tempo neztrácí. Alespoň ne na okruzích, které kladou menší důraz na aerodynamiku vozu. „K vylepšením musíte přistupovat opatrně. My jsme sice ještě žádné velké neměli, ale zdá se, že ostatní si těmi svými příliš nepomohli My snad uděláme krok dopředu. Pokud se dokážeme zlepšit o pár desetin na kolo, bude to dobré," dodává Kevin Magnussen.