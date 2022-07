"Hamilton může v Silverstone vyhrát i s pomalejším vozem," myslí si Wolff

I když současný vicemistr světa nevyhrál už 10 závodů v řadě za sebou, čímž vyrovnal svou nejdelší šňůru v F1, tak Mercedes do Silverstone veze spoustu novinek, které by mu o víkendu mohly výrazně pomoci. Vozu W13 navíc vyhovují tratě s dlouhými zatáčkami a bez hrbolů. proto pomýšlí na výborný výsledek.

"Víme, že dva špičkové týmy mají nezanedbatelný náskok. Naší výzvou je ho stáhnout. Silverstone byl vůči nám v minulosti přívětivý. Máme připravená nějaká vylepšení a jde o hladkou trať. Chceme udělat další krok kupředu," popisuje šéf Stříbrných šípů.

"Myslím, že když Lewisovi poskytneme auto, které je jen o pár desetin pomalejší než auto lídrů, tak závod vyhraje. Je tím nejvšestrannějším jezdcem v historii," chválí svého svěřence, který před 2 týdny v Kanadě skončil na pódiu.

Lewis Hamilton touží po vítězství - dočká se už tento víkend? | foto: Mercedes AMG F1 Team

"Tak, jako každý má svůj oblíbený okruh, u Lewise to byly vždy Silverstone, Montreal a také Maďarsko. Myslím, že když vám fandí 150 tisíc lidí na tribunách, tak vám to v domácím zápase dává výhodu," pokračuje Wolff.

Je mu schopen poskytnout dostatečně rychlé auto, aby mohl soupeřit s Red Bully a Ferrari? "Doufám, že máme něco, co je lídrům blíže než dříve," poukazuje Rakušan na řadu novinek, jež hodlají o víkendu nasadit.

"Lewis si zaslouží skvělý výsledek a vítězství, protože letos měl obzvlášť velkou smůlu a George zkrátka jezdil spektakulárně. Když vyhraje Velkou cenu Británie, tak to bude, jako by ji vyhrál Lewis - obojí by bylo velmi vzrušující," říká Wolff.

A Hamilton, jenž letos dosáhl maximálně na bronz, k tomu dodává: "Pracujeme na našem prvním vítězství roku. Byl by to neuvěřitelný výsledek, kdyby se nám to podařilo tento víkend." Dosáhne tedy Mercedes většího pokroku a dočkáme se o víkendu vyrovnaného souboje tří týmů o vítězství?