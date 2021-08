PROHLÁŠENÍ po závodu v Silverstone: Hamilton slaví, Verstappen zuří

MERCEDES

Lewis Hamilton, 1. místo

Pro nás je to skvělé vítězství! Jsme zpátky v boji. Poslední kola byla hektická, dal jsem do toho všechno a skvělí fanoušci na tribunách mě hnali dopředu. Děkuji jim.

LEWIS: “We’ve got the best crowd here. It’s a dream to win in front of them all”#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/ETb9K8U8Jm — Formula 1 (@F1) July 18, 2021

Valtteri Bottas, 3. místo

Pro nás dnes bylo zásadní, že jsme na startu přišli o pozici. Pak jsme měli jedinou šanci, když Norris zastavil. Tenhle krok vyšel, i když jsme věděli, že druhý stint bude až příliš dlouhý a že se na jeho konci budou tvořit puchýře na pneumatikách. Pro tým jde o skvělý výsledek.

VALTTERI: "My weakest part today was the start - I was wheel-spinning a bit and that made things harder.



"But we leave this weekend with a lot of positives for the team going forward. We go again in two weeks"#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/9cM1jCuiXG — Formula 1 (@F1) July 18, 2021

Toto Wolff, šéf týmu

Byl to skvělý závod, kdy Lewis na jeho konci překonal Charlese, myslím, že si to užili všichni. Ten incident mezi Lewisem a Maxem... Nedali si ani centimetr prostoru, došlo k tomu v jedné z nejrychlejších zatáček, v nich tohle neradi vidíme a hlavní je, že je Max v pořádku. Je to souboj sedminásobného šampiona s možná ne tak dobrým vozem a vycházející hvězdy, která má k dispozici lepší materiál. Těšíme se na další bitvy.



FERRARI

Charles Leclerc, 2. místo

Maxovi přeji brzké uzdravení, snad to nebude nic vážného. My jsme dnes využili příležitosti i přes problémy s motorem jsme drželi dobré tempo. Ale na konci závodu byli až příliš rychlí. Přesto jde o dobrý výsledek a povzbuzení pro tým.

CHARLES: “It’s difficult to enjoy 100%. I gave all of me but it was not enough in the last two laps. Congrats to Lewis - he did an amazing job. The team is working incredibly well. I’m incredibly proud of them”#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/Y7YhNqUxfH — Formula 1 (@F1) July 18, 2021

Carlos Sainz, 6. místo

Pro mě osobně to nebyl moc dobrý závod, ale tým si odváží spoustu bodů, což je skvělé. Škoda mé pomalé zastávky. Vyvážení byla dobré, rychlost taky. Jakmile jsem se dostal na čistý vzduch, byli jsme opravdu silní. Jenže když jsem měl předjet Ricciarda, ukázalo se to jako velmi složité. Ztráceli jsme v turbulencích za jeho vozem a něco málo také na rovinkách. V příštím závodě uděláme maximum pro další dobrý výsledek.

Mattia Binotto, šéf týmu

Pro nás šlo o dobrý závod, který potvrdil pokrok, kterého jsme dosáhli. Po závodě ve Francii reagoval celý tým velmi dobře, přičemž zde je výsledek. Pořád ale nejsme tam, kde chceme být, protože tu jsou dva rychlejší týmy. Charles odjel skvěle, jen bolí, když o vítězství přijdete dvě kola před koncem, ale celkově může být ze svou prací během celého víkendu velmi spokojený. Smolný Carlosův technický problém při zastávce jej stál minimálně jednu pozici, ale i on zajel solidně. Nyní se těšíme do Maďarska, které je charakterově velmi odlišné.



MCLAREN

Lando Norris, 4. místo

Trochu frustrující závod, ale také mnoho pozitiv a na konec jsem s výsledkem spokojen. Rád bych měl šanci bojovat o 3. místo, ale zastávka v boxech znamenala, že jsme nebyli schopní, ale opravdu si nemyslím, že by to nějak změnilo konečný výsledek. Dobrá práce od celého týmu a díky jim za to, že mi tento víkend připravili skvělé auto. Čtvrtá a pátá pozice je pro nás dobrým výsledkem a nyní nás čeká ještě jeden závod před letní přestávkou. Pokusíme se to udržet a příště to vylepšit.

Bylo krásné vidět všechny ty fanoušky na tribunách - udělalo to závod speciálním a vidět je všechny mávat a fandit bylo také skvělé. Díky všem za to, že přišli vyjádřit podporu a udělali víkend příjemnější - doufejme, že je uvidíme zase brzy.

Daniel Ricciardo, 5. místo

Z týmového pohledu to byl dobrý den, oba vozy skončily v top 5. Je to poprvé tento rok, co jsem se dostal do top 5, takže si z toho beru mnoho pozitiv - rozhodně dobrý den.

Bojoval jsem s čistým tempem. Byly zde části závodu, kdy jsem cítil, že nemohu udělat víc, takže mám stále oblasti, na kterých musím zapracovat a dostávat z auta maximum, ale přesto bylo dobré udržet Carlose za námi. Byl o mnoho rychlejší! Dostal se ke mně strašně rychle. Z tohoto úhlu pohledu jsem šťastný, že jsem skončil pátý.

Bylo skvělé konečně vidět tolik fanoušků na tribunách. Pro jezdce to znamená hodně, když je slyší, jak povzbuzují. Bylo zde mnoho čepic McLarenu, což bylo také skvělé vidět. Rozhodně cítím radost.

Andreas Seidl, vedoucí týmu

Dnes, před fenomenálním davem na Silverstonu, kde bylo mnoho našich fanoušků a našich pracovníků z MTC, jsme získali mnoho bodů do poháru konstruktérů. Celý tým, naši kolegové z Mercedes HPP a oba naši jezdci odvedli tento víkend neuvěřitelnou práci při přípravě a přizpůsobení se novému formátu ve formě sprintů. Vylepšovali jsme celý víkend a zakončili jej velice dobrým dnem.

Musíme se omluvit Landovi kvůli problémům při jeho zastávce, což zapříčinilo, že nemohl bojovat o stupně vítězů. Jel extrémně dobře stejně jako Daniel, který dokázal postoupit o jednu příčku a skončil tak pátý a vydržel neúnavný tlak od Carlose více než polovinu závodu.

Doufáme, že je Max po jeho havárii v pořádku a přejeme mu všechno nejlepší. Je to jedna věc, která dělá víkend zvláštním. F1 a týmy udělaly opravdu skvělou práci, aby nasadily nový formát, který všem poskytl skvělou show, ať už na tribunách či doma. Měli jsme tento víkend na tribunách spoustu našich lidí a cítili jsme tak podporu od mnoha fanoušků McLarenu.

Od tohoto víkendu se toho můžeme hodně naučit - důkladně to zanalyzujeme, abychom zjistili, jak se můžeme zlepšit, až příště vyzkoušíme kvalifikační sprint. Nejprve však víkend, potřebný odpočinek pro tým a poté do Maďarska.



RED BULL



Max Verstappen, nedokončil

Zaprvé jsem velmi rád, že jsem celkem v pořádku. Byl to tvrdý náraz - 51G. Jsem velmi zklamaný, že jsem byl dnes vyřazený. Uložený trest nám nijak nepomohl. Ze strany Lewise to bylo opravdu nebezpečné. Když pak jste ještě v nemocnici a sledujete, jak slaví... Přijde mi to nesportovní, ale jedeme dál.

Sergio Pérez, 16. místo

Celým víkendem i mým výkonem jsem velmi zklamaný. Nebyl jsem schopen dosáhnout žádného pokroku, jak jsem očekával a s pneumatikami jsem se dostal do obtížné pozice. Jakmile jsem se ocitl ve "vláčku" DRS, nebylo možné nikoho předjet. Myslím, že bylo možné dojet na sedmém místě, myslím, že bych se mohl dostat před Lance a Fernanda, ale nakonec jsme se ze strategických důvodů rozhodli raději zajet nejrychlejší kolo. Je to víkend, na který chceme zapomenout, v šampionátu jsme ztratili půdu pod nohama, musíme se znovu sebrat, tvrdě pracovat a vrátit se co nejsilnější v Maďarsku. Musím si znovu prohlédnout incident mezi Maxem a Lewisem, protože jsem ho neviděl. Nejdůležitější věcí je, že Max je v pořádku.

Christian Horner, šéf týmu

Pro nás je dnes nejdůležitější. že Max není zraněný. Ze strany Lewise to bylo ubohé, takové manévry by jezdec jeho kalibru dělat neměl. Doufám, že je se sebou spokojený. Je to jedna z nejrychlejších zatáček v celém kalendáři. Dobře věděl, že je v takovém úhlu, kdy mu to prakticky nemůže vyjít. Přesto to tam poslal. Tohle vítězství Lewise je podle mě celkem prázdné.



ALPINE

Fernando Alonso, 7. místo

Byl to dnes dobrý výslede a jsem moc rád, že jsme pro tým získali další body. Byl to dlouhý závod a bylo horko a tak to bylo náročné. Myslel jsem, že jsme zvládli ty teploty a pneumatiky dobře. A také jsme si udrželi náskok na Lance za námi. Udělal jsem pár dobrých rozhodnutí při strategii a zvládli jsme to dobře. Byl to trošku jiný víkend a uvidíme, jestli si to užili i diváci.

Esteban Ocon, 9. místo

Nebyl to lehký závod a dělo se toho hodně. Červená vlajka, dva starty, ale jsme zpět na bodech a to je dobrý pocit. Bylo dobré moci bojovat a dostat z auta maximum. Zvládnutí pneumatik dnes bylo náročné, ale zvládli jsme to dobře. Samozřejmě vždy chcete víc, ale jako tým máme oba vozy na bodech a to je dobrá odměna pro všechny za jejich tvrdou práci. Máme zpět rychlost po třech náročných závodech a cílem je si to udržet. Připravíme se a budeme tvrdě pracovat, abychom se ujistili, že tyto výkony zopakujeme. Jsme rád, že je Max ok po té nehodě a přeji mu brzké uzdravení.

Marcin Budkowski, výkonný ředitel

Celkově to byl pro nás pozitivní víkend, skvělá kvalifikace a oba vozy na bodech Je dobré vidět zpět ve formě Estebana. Nezačalo to úplně nejlépe pro Fernanda, který vyjel do zaváděcího kola a poškodil si difuzor. Opravili jsme, co jsme mohli, ale musel odstartovat s mírně poškozeným autem. Oba jezdci ztratili pár míst po startu, ale po restartu se to všechno zlepšilo. Od té doby jsme to zvládli dobře strategicky a Fernando jel velmi chytře a svoji pozici si bránil. Chvíli to trvalo, než jsme obě auta dostali na body a pomohlo nám to překonat naše nejbližší soupeře v poháru konstruktérů. Přeme také brzké uzdravení Maxovi.



ASTON MARTIN



Lance Stroll, 8. místo

Jsem se svým závodem opravdu spokojený, protože jsme dokázali obrátit složitý začátek víkendu dokončením na 8. místě a získáním čtyř bodů. Pracujeme na nalezení správné rovnováhy vozu a dnes jsme měli průlom, což je velkou zásluhu pro tým a veškeré úsilí, které každý vynaložil. Klíčem závodu byly dobré starty u příležitosti červených vlajek, kde jsme dokázali vždy postoupit o pár míst dopředu. Strategie byly podobné pro celý startovní rošt, což zapříčinilo předjíždění složitějším, ale tyto starty nám zapříčinily dobrý závod. Nový formát byl tento víkend výzvou pro všechny, ale myslím si, že jsou zde i pozitiva a my můžeme maximalizovat tyto poznatky v dalších sprintech.

Sebastian Vettel, nedokončil

Víkend vypadal pro nás slibně a nebýt problémů jsem měl skončit na bodovaných příčkách. Jsem velice zklamaný, když jsem ztratil ovladatelnost svého vozu v boji s Fernandem. Nejsem si jistý, co se zde přesně stalo, ale špatně jsem to vyhodnotil, ztratil přilnavost a roztočil se. Potom jsem se v pořadí propadl dozadu. Nakonec jsme závod nedokončili pro problémy s chlazením.

Otmar Szafnauer, výkonný ředitel a vedoucí týmu

Čekali jsme, že budeme odcházet z našeho domácího závodu s více než čtyřmi body, které jsme získali díky skvělé jízdě Lance, který dokázal během závodu poskočit o šest míst a dostal se ze 14. místa na 8. místo. Žádný jiný jezdec nedokázal postoupit o více míst. Pokud jde o Sebastiana, měl dobrý start po restartu závodu díky kolizi mezi Lewisem a Maxem. Po chybě se dokázal znovu rozjet, ale závod pro něj skončil ve 40. okruhu kvůli problémům s přehříváním monopostu.



WILLIAMS

George Russell, 12. místo

Dnes pro nás bylo umístění maximem. Při prvním startu jsem se špatně odpíchl, až podruhé se mi povedlo vyrazit podle mých představ. Bohužel jsem ztratil několik pozic. Pokud jedete závod na 50 nebo 60 kol, projeví se skutečná rychlost vozu a realisticky jsme stále o něco pomalejší než Alpha Tauri, Alpine a Aston Martin. Bránit se těmto vozům je vždy obtížné, ale v posledních čtyřech závodech jsem v TOP 12 závodil a ve třech jsem dokonce usiloval o body, což je zjevný pokrok.

Víkend v Silverstone s podporou domácího publika byl úžasný. Přál bych si, aby to takhle bylo každý závod. Jsem lidem vděčný a věřím, že jako tým můžeme pokračovat v našem výkonu a přinést jim nějaké povzbuzení.

Nicholas Latifi, 14. místo

Byl to velmi horký a fyzicky náročný závod. Všechno se točilo kolem práce s pneumatikami a po dvou špatných startech jsme se nakonec docela rozjeli, co je pozitivní. První stint jsme zvládli, ale pak jsme museli hodně zabrat, abychom zabránili undercutu. V posledním stintu jsem se cítil dobře, ale na konci už bylo ve špinavém vzduchu těžké se posunout kupředu a přiblížit se k jiným autům. Celkově jsem se svým výkonem spokojený a myslím, že jsme tu měli slušný závodní balíček. Jsou tu jistá pozitiva, která si z víkendu odneseme, teď už se těším do Maďarska.

Dave Robson, vedoucí výkonu vozů

Dnes jsme si užili dobré souboje s týmy kolem nás a v obtížných a horkých podmínkách byli dostatečně tvrdí při duelech. Díky rychlému výjezdu safety caru a pozdějším přerušení se závod stal o něco snažší, než mohl být - nastal čas šetření pneumatik a chytrých soubojů. Je škoda, že jsme nedokázali překonat AlphyTauri, což se nám podařilo v pátek, ale tohle je závod a oni jsou silným týmem.

Z tohoto víkendu si můžeme odnést dost pozitiv, nový formát jsme si užili. Po horkém závodu na Silverstone jsme připraveni na další akci v Budapešti, kde to asi bude hodně podobné. Hungaroring se od Silverstone zásadně liší, ale aspekty chování pneumatik a práce s nimi budou hodně podobné.



ALFA ROMEO



Antonio Giovinazzi, 13. místo

Byl to dlouhý a pro mě do jisté míry nezáživný závod. Měli jsme slušnou rychlost, ale chyběla nám ve chvílích, kdy jsme ji potřebovali. Před pit-stopy jsem byl před Cunodou, ale zasekl jsem se za Russellem a nemohl se dostat před něj. Na téhle trati se snadno nepředjíždí a je docela zklamáním, když nakonec vidíte, že Juki skončil na bodech. Musíme se z toho poučit a zaměřit se na Maďarsko. Je to trať s pomalými zatáčkami a bez dlouhé rovinky, takže by nám mohla sedět o něco lépe.

Kimi Räikkönen, 15. místo

Až do kontaktu s Pérezem to nebyl tak špatný závod. Věděl jsem, že to bude těžké odpoledne, ale dobře jsem odstartoval a chvíli se držel v první desítce. Svedl jsem hezkou bitvu se Sergiem, několik zatáček jsme projeli bok po boku, ale najednou jsem ztratil půdu pod nohama; nejsem si jistý, co se stalo, ale otočil jsem se a bylo po všem. Nakonec jsem se neustále jen bránil, pořád nám chybělo něco málo, abychom na bodech zůstali až k šachovnicové vlajce. Doufám, že na dalších tratích budeme o něco silnější a také konkurenceschopnější.

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Další závod, kdy jsme se tempem blížili k bodovaným příčkám, ale odměna nás nakonec minula. Začali jsme dobře, pohybovali se v první desítce jak před zastávkami v boxech, tak v době kontaktu Checa a Kimiho, ale nakonec nám něco málo chybělo, abychom zůstali vpředu. Pokračujeme v dohánění odstupu od soupeřů před námi, dokonce i na trati, kde jsme očekávali, že nebudeme schopni tolik bojovat. Mělo by to být pro nás dobré znamení před dalšími okruhy, na nichž očekáváme, že díky našemu balíčku dosáhneme větších úspěchů.



HAAS

Nikita Mazepin, 17. místo

Byl to hodně těžký závod, ale víkend hodnotím pozitivně. Nastavení mi vyhovovalo, jsem rád, co jsme dokázali z auta vytáhnout, ale ve srovnání s ostatními týmy jsme byli pomalí - nebyli jsme schopni s nikým bojovat. Zjevně jsme nedokázali auto nastavit jako o jiných víkendech. Asi jsme našil nastavení brzy po začátku, což nefungovalo nejlíp pro kvalifikaci, ale v závodě se docela osvědčilo. Zpočátku jsem jel hodně tvrdě a pokusil se dostat dopředu, protože na téhle trati se nesnadno předjíždí, pak jsem musel šetřit pneumatiky, ale i tak jsem zvládl své nejlepší souboje za poslední tři roky.

Mick Schumacher, 18. místo

Nebylo to snadné. Dnes jsme se potýkali s pneumatikami a momentálním nastavením. Snažili jsme se je během několika prvních kol nepřehřát. Zdá se, že Nikita v té době jel o něco agresivněji a přesto mu dlouho držely. Bude třeba to prověřit, jakou jsem měl rezervu, abych mohl jet rychleji. Je třeba se z toho poučit a v Budapešti se pokusit být zase o něco silnější.

Günther Steiner, generální ředitel

Závod nakonec hodnotím jako dobrý. Skončili jsme tam, kde jsme chtěli, oba kluci bojovali tvrdě, ale čistě - je to součást jejich získávání zkušeností, které chceme dále posouvat. Měli jsme dobré starty, úvodním dramatem jsme prošli klidně, oba to zvládli. Pro mě je nejdůležitější, jak oba dva přistoupili k závodu.