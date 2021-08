Poklidný sobotní trénink pro Verstappena

V úvodu třetího tréninku se do čela dostal Esteban Ocon s Alpine, kterého následovali Raikkonen a Vettel. Je však nutné zmínit, že o nejrychlejší časy tentokrát nešlo, protože vozy jsou již od včerejší kvalifikace v režimu Parc fermé.

K vidění byly všechny tři směsi pneumatik. Právě díky rozdílnosti jednotlivých programů se na čtvrté místo dostal Mazepin a na páté zase Russsell. Mercedesy začínaly pozvolněji, Verstappen se během úvodních dvaceti minut na trati neobjevil. Problém v tom ale nebyl, neboť hned po svém prvním měřeném pokusu se holandská hvězda Red Bullu dostala na první příčku.

Oba Red Bully kroužily na žlutě označených pneumatikách, zatímco Mercedesy měly v úvodní části tréninku povětšinou nazuto nejtvrdší obutí. Drobný výlet mimo trať předvedl Leclerc, který skončil v únikové zóně. Naštěstí pro něj té asfaltové, takže se pilot Ferrari mohl okamžitě vrátit zpět na trať.

Heading towards the halfway mark in FP2 (30/60 mins) and it's Max Verstappen who is setting the pace



His team mate Sergio Perez is 0.646s behind in P2#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/94FYRDuEDC