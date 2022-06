Williams neví, jak napravit slabou stránku svého vozu. Alfa Romeo už nebude omezena nedostatkem dílů

Britská stáj sídlící v Grove letos nedokáže držet tempo se středem pole. I když dosáhla na tři mistrovské body, stále okupuje konec tabulky konstruktérů. U současného vozu FW44 se neustále trápí s vyvážením, což se negativně podepisuje na ovladatelnosti i práci s pneumatikami.

I když se již brzy dočká většího balíku vylepšení, dle plánu by měl dorazit do Silverstone, tak si její pilot Alexander Albon není jistý tím, že to pomůže odstranit problém: "Všichni vylepšují a my jsme už dlouho neměli nic většího. Z pohledu vyvážení máme ve voze slabiny, u kterých není moc jasné, zda se je teď s vylepšeními podaří odstranit."

"Většina věcí souvisí hlavně s vlastnostmi, které se týkají průjezdu vozu zatáčkami. Snad ho dostaneme do lepšího rámce, do té doby, to je s ním ale náročné. Závisí to na okruhu - pokud máte například rychlé šikany jako v Kanadě, pak je to pro nás těžké najít během kola dobrý kompromis. Zhoršuje se to," pokračuje Albon.

Piloti Williamsu letos moc neexcelují, stěžují si na špatnou techniku | foto: Williams F1 Team

Podle šéfa Josta Capita tým "usilovně pracuje" na tom, aby stihl připravit "viditelně odlišný" balík vylepšení pro Velkou cenu Británie. Co od něj očekává? "Máme výsledky z CFD, z aerodynamického tunelu a ze simulátoru, ale musíme si počkat na to, jak se projeví na trati. Pokud dokážeme napodobit to, co teoreticky pozorujeme, pak bychom měli dosáhnout pokroku."

Alfa Romeo už s dostatkem dílů

To italskou stáj letos trápí jiné potíže: kvůli nedostatku nových dílů její piloti během pátečních tréninků jezdily s těmi starými, což nepředstavovalo optimální přípravu pro nedělní závody. Tuto strategii volila kvůli tomu, že nechtěla riskovat nedělní absenci kvůli případné páteční havárii.

Nyní ale v továrně již ve výrobě stíhají a pro víkend v Silverstone budou mít připravený dostatek nových dílů: "Pokud jde o výkonnost v pátek, jezdili jsme se staršími balíky. Od následujícího víkendu ale budeme v pozici, kdy budeme mít po celý víkend nasazený stejný balík. Všechno tedy bude jednodušší," těší hlavního inženýra Xeviho Pujolara.

K deficitu náhradních dílů došlo kvůli nehodám z úvodu sezóny, což mělo dopad na zdroje v továrně: "Na počátku došlo k několika incidentům. Pak to musíte dohánět s celou výrobou náhradních dílů pro balíky, s nimiž jezdíme, a paralelně s tím vyrábět pro nové balíky, což je omezující. Od Silverstone dále už budeme v dobré pozici."

Valterri Bottas to s Alfou Romeo letos dotáhl i na páté místo v cíli | foto: Alfa Romeo

"Tak jsme chtěli mít určitý prostor. Na okruzích jako je Baku, Montreal a Monako, kde jezdíte blízko zdí, jsme chtěli zajistit, abychom nemuseli později draze platit, kdyby v pátek došlo k poškození. Teď už to ale bude pro několik příštích závodů lepší," ulevuje se Pujolarovi.

Alfa Romeo občas předvádí působivou rychlost, v Silverstone by chtěla být hned za špičkovými týmy: "Podle mě můžeme očekávat, že budeme bojovat na špici pole, ale uvidíme. Nevím, jestli některé týmy nepřivezou do Silverstone lepší balíky, ale zatím bych řekl, že jsme docela konzistentní na všech tratích s různými typy aerodynamické efektivity."

"Před příštími závody čekáme, že budeme bojovat na špici středu pole s Alpine a s McLarenem, a uvidíme, jestli získáme nějaké další body a budeme skórovat s oběma vozy, což je náš cíl. Jsme v pozici, kdy chceme s oběma postupovat do Q3. A pokud se to bude dařit, pak může zajíždět solidní závody proti Alpine," dodává hlavní traťový inženýr Alfy Romeo.