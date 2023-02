F1 nás nezajímá, zní z BMW. Co automobilce vadí?

Většina z nás si jistě pamatuje začátek tisíciletí, kdy BMW spolupracovalo s Williamsem a později také se Sauberem. Před sezonou 2010 se však bavorská automobilka z F1 stáhla a svůj návrat neplánuje ani po třinácti letech. Její čelní představitelé tvrdí, že k některým změnám došlo ve Formuli 1 až příliš pozdě.

„Jestliže mám být upřímný, tak současný hybridní systém ve Formuli 1 je naprosto k ničemu. V roce 2026 sice F1 přejde na nový hybridní systém, ale pro nás je to až příliš pozdě, protože hybridní systém plánovaný pro rok 2026 je už dnes používán v automobilech," říká šéf divize motorsportu BMW Andreas Roos.

Slavná automobilka nyní soustředí svou pozornost na vytrvalostní závody. Její prototypy se budou objevovat v šampionátech IMSA a WEC. Speciál s označením BMW M Hybrid V8 absolvoval svou závodní premiéru na konci ledna v Daytoně.

„Má to svůj důvod. Ve vytrvalostních závodech používáme hybridní systém, který má své místo i na cestách. F1 se do tohohle bodu dostane až za tři roky, proto nás momentálně nezajímá," dodává Roos.

The no. 24 BMW M Hybrid V8 is back out on the track after a brake change. We'll fight until the 🏁#TheUltimateElectrifiedMPower #Rolex24 @RLLracing @IMSA pic.twitter.com/4VCHnMhxim