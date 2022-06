PROHLÁŠENÍ po závodě: Sainz prý zkusil vše. "Dali jsme do toho maximum," potvrzuje Verstappen

RED BULL

Max Verstappen, 1. místo

Načasování safety caru nám nepomohlo. Celkově byli (Ferrari) v závodě velmi rychlí a bylo by pro mě na konci těžké ten rozdíl stáhnout i na novějších pneumatikách. Ale bylo to hodně vzrušující, dal jsem do toho vše, co jsem měl a samozřejmě Carlos dělal to samé. Viděl jsem, že na to šlape a tlačí, ale když máte DRS, je to potom jednodušší. Posledních pár kol byla velká zábava. Naštěstí to vypadá, že jsme letos opravdu velmi rychlí na rovinkách a to nám hodně pomáhá.

Christian Horner, šéf týmu

Max se dnes nemohl dostat z DRS zóny a Ferrari bylo velmi rychlé na rovinkách, takže mohli útočit na obrubníky, ale neudělali jsme žádnou chybu. Vlastně jsme ztratili kontakt s autem, bylo to jen jednosměrné, Max nás slyšel, ale my jsme no slyšet nemohli. Nicméně hádám, že nás asi moc slyšet nepotřeboval. Musíme to brát závod po závodě. Máme teď dobrou formu a je skvělé jet na Silverstone ve vedení obou šampionátů. Max má životní formu a odvádí skvělou práci. Je škoda, že jsme tam nemohli mít Checa. Měl bohužel problém s převodovkou.

FERRARI

Carlos Sainz, 2. místo

Šlapal jsem na to naplno a nenechal jsem u zdí ani nejmenší mezeru, i při brzdění, tlačil jsem i baterii, zkusil jsem Maxe předjet. Pozitivní je, že jsme byli rychlejší, během závodu a jen jsme tu potřebovali víc předjíždění. Upřímně jsme zkusili všechno a byli jsme hodně, hodně blízko vítězství. Ale bereme pozitiva a pokusíme se o to samé i příště.

MERCEDES

Lewis Hamilton, 3. místo

Je to hodně silný pocit získat tohle pódium. Letos to byla taková bitva s autem, ale stále zůstáváme bdělí, soustředění a nikdy se nevzdáváme a to je něco, na co jsem pyšný. Přibližujeme se, takže musíme dál tvrdě pracovat a pracovat, a snad se zase dostaneme k tomu, abychom s nimi mohli bojovat.

LEWIS: "It's quite overwhelming to get this third place, it's been such a battle this year, but we continue to stay so vigilant and focused...



George Russel, 4. místo

Byl jsem si jistý, že jsme schopni se dostat před Haas a Alpine. Rozhodně jsme se obávali, že Leclerca Checo nás budou schopni předjet, ale bylo to o štěstí je udržet za sebou. Celkově byla naše závodní rychlost podobnější Ferrari a Red Bullu než jsme zatím letos viděli. Ale ten vlastní výkon nám zatím chybí. Drncalo to, ale nebylo to tak zlé ten efekt. Nicméně, čtvrté místo jsou dobré body pro tým a je skvělé, že je tým zpět na pódiu.

Toto Wolff, šéf týmu

Oba jezdci byli opravdu dobří a na jiných nastaveních i zadních křídlech. Dnes jsme ukázali rychlost. Před safety carem ke konci jsme vlastně byli rychlejší než Sainz. Ale berete (novináři) jen pár kol a říkáte "yeah, jsme zpět". Ale já si to nemyslím, musíme dál pracovat. To je cesta vpřed, musíme dál vyvíjet vůz a jinak, než jsme to dělali doposud. Jedeme opravdu hodně blízko zemi a to jasně nefunguje. Myslím, že máme směr vývoje. V mnoha směrech jsme to nezvládli, ale je to náš problém a musíme ho napravit.

Další prohlášení budeme postupně doplňovat.