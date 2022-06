GP KANADY: Ferrari úspěšně, ale bez vítězného efektu. Verstappen odolal Sainzově brilantní jízdě

Jako oheň a led vypadala v neděli trať kanadské Grand Prix. Po dešti ani památky a slunečné počasí slibovalo víceméně tradiční průběh závodu. Piloti se z větší části rozhodli pro středně tvrdou směs ze škály Pirelli (C5-C3), pouze kvintet Bottas, Pérez, Norris, Stroll a Leclerc (v převážné většině ti, kteří měli v kvalifikaci nějaké trable) zvolilo opačnou strategii a nasadil nejtvrdší pneumatiky.

Alonso přes proklamovaný útok Verstappena v čele neohrozil, naopak už ve třetím kole musel vyklidit pozici ve prospěch Sainze jr. Závod pak poklidně plynul až do devátého kola, kdy v oblouku před zatáčkou 8 vydal Pérezův motor nezdravý zvuk. Mexičan musel do únikové zóny a auto odstavil, vedení závodu vyhlásilo režim virtuálního safety caru a Verstappen s Hamiltonem využili zpomalení k zastávce v boxech. VSC trval necelé kolo a zakrátko se leader průběžné klasifikace vracel na vedoucí pozici. V 15. kole v pohodě předjel Alonsa a Sainz jr. mu uvolnil místo zastávkou v boxech (21. kolo), když využil druhého VSC. Tentokrát se ve stejném místě jako Pérez zastavil Schumacher. Prodleva byla zhruba stejná, Španěl po výměně velmi rychle zdolal svého slavnějšího krajana (22. kolo) a na vedoucího Verstappena mu chybělo nějakých devět vteřin.

Zatímco ostatní piloti zaostávali, Sainz jr. začal přikládat pod kotel a pozvolna ukrajoval desetiny z Maxova náskoku. Verstappen se pokusil čelit hrozbě druhou návštěvou boxů (44. kolo), po níž si musel poradit s Hamiltonem, což mu větší potíže nedělalo, ale do toho přišel důležitý moment na začátku 50. kola. Cunoda nezvládl výjezd z boxů a zapíchl svůj vůz do bariéry proti druhé zatáčce. Na trať vyjel safety car, Sainz jr. vyměnil pneu a po restartu na konci 54. kola - pořadí Verstappen, Sainz jr., Hamilton, Russell, Ocon, Alonso, Leclerc, Bottas, Vettel, Zhou, Ricciardo, Magnussen, Stroll, Gasly, Albon, Norris a Latifi - se držel jako klíště Verstappena. Jenže oba vozy byly zhruba stejně výkonné a i když prakticky neustále disponovalo Ferrari výhodou v podobě DRS, Carlos se nikdy nedostal k přímému ohrožení vedoucího Red Bullu.

Mercedesy sice hodlaly promluvit do souboje o vedení, ale nakonec oba piloti záhy pochopili, že i když dokáží horko těžko držet krok, na zdramatizování závodu jim ještě něco chybělo. Russell podobně jako Sainz jr. využil k výměně pneumatik druhý VSC, pak oba zástupci trojcípé hvězdy vyměnili ještě pneumatiky v 45. (Hamilton) resp. 46. kole (Russell), ale tím jejich aktivita skončila. Hamilton sice měl odstup za vedoucí dvojicí kolem dvou vteřin, ale bez šance ho jakkoli snížit - Verstappen a Sainz jr. i přes tvrdý souboj nechybovali. Russell měl zase bezpečný odstup nejdřív od obou vozů Alpine, pak od Leclerca.

Právě Charles před závodem prohlásil, že by rád dojel na 4. příčce. Od zatáčku příliš rychle nepostupoval - sedmnáctý (1. kolo), šestnáctý (3.), patnáctý (6.) a třináctý (10.), to na splnění jeho tužby nevypadalo. Zvláště když se pak zasekl za triem Albon, Bottas a Norris. Nakonec se prokousal i přes tyto soupeře - Norrise zdolal ve 13. kole, Albona v sedmnáctém a Bottase ve 22. kole. Pak ale marně hledal téměř dvacet kol recept na výborně jedoucího Ocona. Do boxů Monačan zamířil ve 43. kole a smůla se ho nepustila ani tentokrát - lehké zaváhání mechaniků u levého zadního kola znamenalo zdržení a Charles vyjel za skupinou Stroll, Zhou, Cunoda, Ricciardo. Znamenalo to další souboje, zdolat Ricciarda a Cunodu (44. kolo) a Zhoua (47.). Škody minimalizoval po restartu, kdy jako přes kopírák ve vracečce odsunul za sebe Alonsa (58. kolo) a o dvě kola později i Ocona. Na Russella však ztrácel téměř pět vteřin a i když se mu podařilo snížit rozdíl na necelé tři, tím jeho snaha skončila.

Alonso i Ocon předvedli solidní výkon, ale jasně se ukázalo, že na trojici týmů na špici ještě Alpine ztrácí. Snad aby nebyl závod příliš nudný, postěžoval si v jeho závěru Fernando do vysílačky na poznámku z boxů o zachování pozic, že je stoprocentně rychlejší než Ocon. Nakonec musel v samotném závěru odrážet lavinovité útoky Bottase. Alfa Romeo tu předvedla povedenější výkon, ačkoliv Zhou podobně jako Leclerc s Oconem sváděl dlouho marný duel se Strollem, jenž ke své smůle zajel do boxů společně s Cunodou a tedy těsně před SC. Bottas i Zhou pak vyměnili v režimu SC pneumatiky a Číňan po předjetí trápícího se Vettela s Bottasem před sebou zkoušeli ohrozit vozy Alpine. Guanyu sice trochu odpadl a Bottas neuspěl, ale dva vozy na bodech jsou pro Alfu určitě skvělým výsledkem.

Stroll na domácí půdě nakonec vybojoval bod - po restartu se zvládl dostat před Magnussena a v přímém duelu o 10. příčku odsunout v 64. kole za sebe Ricciarda. Vettel sice držel dlouho devátou pozici, kterou od něj převzal Stroll, ale nakonec se čtyřnásobný mistr propadl dozadu. Nevedlo se ani McLarenům, Ricciardo přes nadějný prostředek závodu nakonec z bodovaných příček vypadl a Norris jednak "vytuhl" při týmovém dvojitém pit-stopu za Ricciardem, protože mechanici neměli připravenou pravou přední pneumatiku, poté ho nadále sužovaly problémy a vůbec se nedokázal probojovat na dosah bodovaných příček.

Haas nezúročil slibné startovní pozice - Magnussen si v prvním kole v souboji s Hamiltonem před zatáčkou 3 poškodil pravý winglet předního křídla a v 7. kole vedení závodu vyhodnotilo tento fakt jako nebezpečný a Dán po černé vlajce s oranžovým středem musel do boxů celou příď vyměnit. Tím se propadl na chvost pole a marně usiloval o lepší umístění. Schumacher hned v prvním kole přenechal svou příčku Oconovi a Russellovi, ale pořád se držel v první desítce. V 19. kole, když na něj zaútočil Zhou, se v zatáčce 8 musel syn šampiona také uklidit mimo trať.

Poznámku o Williamsu - Albon před prvním VSC míchal karty na 10. místě, kdy za sebou dlouho držel trojici Bottas-Norris-Leclerc, ale pak se propadl do druhé desítky. Latifi zase doplatil na chybu mechaniků, kteří mu řádně nedotáhli levé zadní kolo.

Ferrari tedy naznačilo, že ještě nesložilo zbraně, duel dvojice Verstappen a Sainz jr. byl opravdovým kořením závodu, ale pro výkon rudých ořů z Maranella lze použít rčení: "Úspěšně, ale bez radosti!"

GP Kanady (Gilles Villeneuve Circuit) Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Body Čas / odstup 1. 33 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 25 vitez 2. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 19 + 0,993 3. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 15 + 7,006 4. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 12 + 12,313 5. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 10 + 15,168 6. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 8 + 23,890 7. 14 Fernando ALONSO esp BWT Alpine F1 Team 6 + 24,945 8. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team ORLEN 4 + 25,247 9. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team ORLEN 2 + 26,952 10. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant 1 + 38,222 11. 3 Daniel RICCIARDO aus McLaren F1 Team + 43,047 12. 5 Sebastian VETTEL deu Aston Martin Aramco Cognizant + 44,245 13. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing + 44,983 14. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri + 45,183 15. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team + 52,145 16. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing + 59,978 17. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk Haas F1 Team + 1:08,180 DNF 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri nedokoncil DNF 47 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team nedokoncil DNF 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing nedokoncil

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ