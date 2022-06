První trénink v Kanadě pro Verstappena, Alonso třetí

Po včerejších prudkých deštích jsme naskočili do prvního tréninku VC Kanady, která se jela naposled v roce 2019. Už před začátkem bylo oznámeno, že motor Charlese Leclerca z Baku již nelze opravit a hrozí mu již tento víkend penalizace. Právě Monačan to od začátku společně s Alonsem a Cunodou zkoušel na měkké směsi, ostatní na středně tvrdých pneumatikách.

Po patnácti minutách jsme mohli vidět na čele Verstappena s Pérezem, kteří dominovali a byli prozatím před vozy Ferrari, respektive před Sainzem, o 7 desetin. Ale mezi ně se ještě vtísnil Fernando Alonso na měkké směsi, jenže se nedařilo jeho týmovému kolegovi, Estebana Ocona postihla závada s pravou přední brzdou, kvůli které musel zajet za svými mechaniky.

Esteban Ocon limps back to the pits with a smoking front-right wheel



Debris on the circuit looks to have overheated the brakes #CanadianGP #F1 pic.twitter.com/SP5qE5sbC1