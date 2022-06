Kvalifikace pro Verstappena, Alonso druhý. Pérez boural

Kvalifikace začala za mokrých podmínek. Všichni jezdci zprvu nasadili modře označené pneumatiky do hustého deště. Do vedení se brzy dostal Verstapppen, jehož následovali piloti Mercedesu. Časy však šly poměrně rychle dolů. Trápil se Pérez, který dlouho nedokázal zkompletizovat ideální kolo.

V závěru první části kvalifikace byla situace jako na houpačce. Dp Q2 nakonec neproklouzly oba vozy Aston Martin. oba vozy AlphaTauri a Nicholas Latifi. V případě Kanaďana ve službách Williamsu šlo o další bezradnou mizérii.

Druhá část kvalifikace přinesla odvahu některých pilotů. Ti se rozhodli jezdit na přechodných pneumatikách. Byli jimi například Albon a Pérez. Brzy se ukázalo, že právě přechodné obutí je rychlejší. Jenže pořád na trati číhalo mnoho vody. Pocítil to Albon, který skončil v bariéře, ale dokázal pokračovat bez poškození Hůře na tom byl Pérez. Mexičan zablokoval kola, a také skončil v bariéře. Pilot Red Bullu se z této šlamastiky ovšem nedostal. Proto následovala červená vlajka.

Po restartování kvalifikace trať poměrně dost oschla. Byli jsme tedy svědky neustále se zlepšujících časů. Smůlu měl Norris. Jeho vůz se potýkal s technickými problémy a mladý Brit kvůli nim nemohl zajet rychlý čas. Naopak u Haasu mohli mít radost. Oba piloti amerického týmu postoupili do Q3. Mimo brány Q3 zůstali Leclerc, Pérez, Norris, Bottas a Albon.

Třetí kvalifikační segment přinesl na osychající trati strhující bitvu. Protaktizoval ji Russell, který vsadil na suché pneumatiky (jako jediný) a to se mu nevyplatilo. Suverénní výkon předvedl Verstappen, který odstartuje do zítřejšího závodu z prvního místa. Druhá příčka patří Alonsovi, Španěl zajel skvěle. Třetí odstartuje do Velké ceny Sainz.

GP Kanady (Gilles Villeneuve Circuit) Kvalifikace Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 33 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:21,299 2. 14 Fernando ALONSO esp BWT Alpine F1 Team 1:21,944 3. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:22,096 4. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:22,891 5. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk Haas F1 Team 1:22,960 6. 47 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team 1:23,356 7. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:23,529 8. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:23,557 9. 3 Daniel RICCIARDO aus McLaren F1 Team 1:23,749 10. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team ORLEN 1:24,030 11. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team ORLEN 1:26,788 12. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:26,858 13. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:33,127 14. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team - 15. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari - 16. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri 1:34,492 17. 5 Sebastian VETTEL deu Aston Martin Aramco Cognizant 1:34,512 18. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant 1:35,532 19. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing 1:35,660 20. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri 1:36,575

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ