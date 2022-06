Takovou chybu si nemůže dovolit, říká Ralf Schumacher o Mickovi. Stále mu věří

Kevin Magnussen má na kontě už patnáct bodů. Schumacher stále žádný. Série závodů bez bodového zisku se tak u něj natáhla na 28. A to je pořádná řádka. Jinými slovy... Mick ještě ve své kariéře ve Formuli 1 nebodoval. Když informaci podáte tímto způsobem, zní zřejmě ještě děsivěji.

Navíc Haas má, jak ukazuje týmový kolega Magnussen, k dispozici slušný vůz. Jenže i tak na sebe Schumacher letos upoutal pouze dvěma velkými nehodami v Baku a v Monaku, po kterých se týmový rozpočet zcela jistě napnul víc než by bylo zdrávo. A to pro Micka není dobrá vizitka. Svou nespokojenost dává pomalu ale jistě najevo rovněž šéf týmu Guenther Steiner, který nad svým mladým svěřencem dlouho držel ochranou ruku.

Mick Schumacher při pátečním tréninku v Melbourne | foto: Haas F1 Team

Stejně tak Mickův strýc Ralf si dobře uvědomuje, že jeho synovec musí přidat. Neprodleně. „Na víkend v Monaku musí rychle zapomenout. Byla to jeho chyba. Zprvu jsem měl pocit, že se dotknul svodidel, kvůli čemuž dostal defekt a havaroval, ale nakonec se ukázalo, že prostě vjel na mokrou část dráhy. To je chyba, kterou si nemůže dovolit. Ke všemu zničil vůz, což má značné finanční následky pro tým."

„Musí se naučit, že takové chyby nesmí často opakovat. Taktéž Haas by měl nasadit vylepšení. Mají slušný vůz, ale konkurence nespí... Takže být ve středu pole je pro ně čím dál složitější. V každém případě se musí stát něco, co Mickovi usnadní život. Je to pro něj patrně nejtěžší fáze dosavadní kariéry. Nicméně v roce 2020 ve Formuli 2 ukázal, že tyhle složité okamžiky umí zvládat," dodává Ralf Schumacher.