Změní Aston Martin piloty? Krack chce pokračovat se zkušeností

Zejména pak Sebastian Vettel. Němec přišel do Aston Martinu s velkými ambicemi a očekáváními. V tmavě zelených barvách chtěl oprášit svou slávu, která během posledních let přeci jen trochu utrpěla. Jak by taky ne, vždyť Lawrence Stroll pumpuje do stáje velké nejen finanční, ale i materiální prostředky. Jeho cílem jsou vítězství a tituly. Přesně na to Vettel slyšel.

Jenže chyba lávky. Aston Martinu se nedaří a čtyřnásobný mistr světa je daleko od příček, na kterých by se chtěl pohybovat. Mnozí už dokonce spekulují o tom, že Vettel na konci letošní sezony kariéru ukončí. Pokud by se tak opravdu stalo, je otázkou, kdo by nastoupil na jeho místo. V kuloárech se skloňuje několik jmen. Kupříkladu Fernando Alonso, který to má nahnuté u Alpine nebo Mick Schumacher.

Sebastian Vettel druhý den při testech v Bahrajnu | foto: Aston Martin

Šéf Aston Martinu Mike Krack ale zdůrazňuje, že jeho tým chce Vettela ve svých službách udržet. „Když máte jezdce, jakým je Seb, jde o velký benefit. Pilot jako on představuje vítanou kombinaci enormní kvality a zkušeností. Navíc jde o pozitivně naladěného člověka, který pomáhá posunout tým dopředu," nešetří chválou.

A pokračuje: „Chceme s ním prodloužit smlouvu. Myslím, že je pořád velmi motivovaný. O všechno se zajímá, do všeho se chce zapojit. Takhle se nechová někdo, kdo už nechce závodit," má jasno Krack. Konečné slovo bude mít každopádně Vettel sám. Prodlouží si kariéru, nebo skončí a půjde domů sekat trávník, jak s oblibou říká?