Dělá příliš mnoho chyb, kritizuje Ralf Schumacher synovce

Zatímco loni Mick svého týmového kolegu válcoval, letos je situace opačná. Alespoň zatím. Haas má konkurenceschopný vůz, který dokáže dojíždět na bodech. Dokládá to Kevin Magnussen. Dánský pilot bodoval ve třech ze čtyř Velkých cen. Jenže Schumacher na svoje první body v letošním ročníku, ale i celkově ve Formuli 1 stále čeká.

Ba co víc, syn sedminásobného šampiona Michaela Schumachera vyrábí poměrně hodně chyb. Zmiňme si velkou havárii v kvalifikaci na GP Saúdské Arábie, kde Mick svůj vůz doslova sešrotoval, nebo poslední závod v Imole. Na itslké půdě se pilot Haasu roztočil už v prvním kole a nepodařený závod korunoval další chybou v jeho průběhu, kdy projel šikanu Variante Alta rovně.

Mick Schumacher v závodě v Melbourne | foto: Haas F1 Team

„Sprint zajel dobře, ale závod se mu nepodařil. Startovat v mokrých podmínkách je těžké. Chyboval i Ricciardo, ale ta druhá chyba... To je prostě moc. Je to něco, co by se mu stávat rozhodně nemělo. Musí podávat konstantně dobré výkony během celého závodního víkendu. Zároveň by měl začít dojíždět před Magnussenem," nechal se slyšet Ralf Schumacher.

Schumacherův tým zatím žádná větší výkonnostní vylepšení nechystá. Guenther Steiner tvrdí, že Haas chce nejdříve pečlivě zjistit, co může efektivně vylepšit a jak toho dosáhne. „Pracujeme na tom. Prostřednictvím simulací vyvíjíme balíčky, porovnáváme.... Jakmile jsou čísla správná, jdou díly do výroby."