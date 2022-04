Dvě nehody za víkend? Není to normální, tepe Krack do Vettela

Začalo to těsně před závodem v Bahrajnu, kdy byl čtyřnásobnému šampionovi diagnostikován covid-19. Kvůli tomu musel Vettel úvodní dva podniky letošního mistrovství světa vynechat. Vrátil se v Austrálii. Jenže bez fanfár.

Vše nabralo špatný směr už v prvním tréninku, kdy Seba pronásledovaly technické problémy s pohonnou jednotkou. Ve třetím tréninku Vettel havaroval a tentýž osud jej potkal během nedělního závodu. Není se tak co divit, že nový šéf Aston Martinu Mike Krack Vettela je za jeho australské výkony zkritizoval.

Sebastian Vettel s Aston Martinem AMR22 v Austrálii | foto: Aston Martin

„Hlavně jsem rád, že je Seb v pořádku, to je nejdůležitější. Ale co se týče jeho australského víkendu... Musíme se na to podívat. Není normální, aby dělal čtyřnásobný mistr světa takové chyby. A že úvodní dva závody sezony neodjel? Podle mě to nemá na situaci žádný vliv. Jezdec s jeho zkušenostmi by to měl zvládnout. Musíme se proto podívat na to, jaké auto mu poskytujeme," říká Krack.

Je pravdou, že zelené monoposty jsou na tom prachbídně. Lawrence Stroll sice má jen ta nejvyšší očekávání, realita je ovšem jiná. Aston Martin letos zatím nebodoval. Po třech závodech má přitom na bodovém kontě nulu jako jediný. A Krack ví, v čem je problém. „Nechci být konkrétní, ale trápíme se s aerodynamikou a hmotností vozu. Když se vám ve Formuli 1 nedaří, tkví nedostatky většinou právě v těchto oblastech. U nás to není jiné."