Ferrari protestuje proti porušení pravidel ze strany Red Bullu + VIDEO

Ferrari v závodě, kdy po počátečních dešťových přeháňkách trať začala vysychat, povolalo na konci 22. kola do boxů Carlose Sainze jr., aby přešel přímo z modré směsi do mokra na slicks. Společně s ním zajel do boxů i Charles Leclerc, což byl výsledek poněkud zmatených příkazů. Red Bull, jehož oba piloti už předtím přezuli na intermediate (Pérez 17. kolo, Verstappen o dvě kola později) zamíříli k mechanikům o kolo později než obě Ferrari. Provoz na trati nedovolil Maranellským opět zaujmout první dvě pozice, ovšem oba piloti rudých býků měli máslo na hlavě.

Pérez i Verstappen totiž při výjezdu z boxů spěchali a měli oba přesáhnout levými koly žlutou čáru vymezující pit-lane exit. Markantnější to bylo u Verstappena, jehož palubní kamera potvrdila podezření, že při náhlé akceleraci se jeho vůz smýkl za vymezenou čáru. U Péreze zase naskočila po několika minutách zpráva, že je vyšetřován za porušení limitů výjezdu z boxů. V pravidlech je uvedeno, že pilot tuto čáru nesmí přesáhnout a v minulosti byly za tento přestupek uděleny časové penalizace. FIA však do konce závodu žádné další rozhodnutí neuvedla, pouze po jeho skončení oznámila, že oba piloti stáje byli kvůli incidentu povoláni ke stewartům.

Red Bull se o možných problémech dozvěděl na tiskové konferenci, kdy jeho zástupcům zavolal sportovní ředitel Jonathan Wheatley a informoval je, že Ferrari proti jednání pilotů protestovalo. Mattia Binotto celou věc vysvětlil stanici Sky (uvádíme v Prohlášení po závodě) s odůvodněním, že minimálně v případě Verstappena jde o jasné porušení předpisů. Horner zaujal své typické stanovisko "My nic, my muzikanti" a dokonce Verstappena pochválil, že se udržel v mezích trati vymezené pravidly: "Se všemi záběry, které jsme viděli, jsme spokojeni." Zároveň dodal, že po závodě neproběhla žádná debata se zástupci FIA.

K oné situaci se vyjádřil i Verstappen, jenž vůbec nezastíral, že šlo o vědomé jednání. "Potřeboval jsem nutně zrychlit, protože jinak bych neměl trakci a Leclerc by mě předjel. Byl to výsledek agresivního zrychlení, abych si udržel náskok před Ferrari. Ten výjezd z boxů byl asi největší zábavou, co jsem v závodě zažil, když jsem se snažil uhájit náskok," dodal po závodě Verstappen.