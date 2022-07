"Vyhráli bychom, i kdyby Leclerc nehavaroval," věří Red Bull

Leclerc vedl po celou dobu od startu až do 18. kola, kdy po přetáčivém smyku skončil ve zdi a na trať už nezvládl vycouvat. Verstappen už měl v té chvíli za sebou první zastávku, ale podle Red Bullu s pneumatikami žádné větší potíže neměli.

"Jejich degradace byla nižší, než jsme před závodem očekávali, abych byl upřímný. Před závodem jsme se přikláněli spíše ke dvěma zastávkám, ale jak vzhledem k jeho vývoji jsme se začali přiklánět spíše k jedné zastávce," popisuje šéf rakouské stáje Christian Horner.

Max se po celou dobu dokázal Charlese držet, po vyjetí z boxů zajížděl velmi rychlé časy, které zaručovaly, že se jeho soupeř po zastávce propadne až za něj. Ferrari nebylo spokojeno s chováním tvrdé směsi, na kterou měl přejít - data ze Sainzova úvodního stintu poukazovaly kromě přirozeně pomalejších časů nečekaně i na horší životnost. Proto chtělo vydržet na trati co nejdéle i za cenu ztráty pozice. Věřilo, že se v závěru díky výhodě čerstvých pneumatik dostane znovu do čela.

"Rozhodli jsme o tom v 15. kole, kdy jsme na trati spatřili trochu místa, do kterého by se mohl Max propadnout. Stiskli spoušť a v polovině kola už měl Max zajištěnou pozici na trati [před Leclercem]. Z tohoto pohledu už šlo tedy jen o to, aby hezky zahřál pneumatiky. A v následujícím kole Charles havaroval," popisuje Horner.

Jak by Maxovi držely pneumatiky a jak by dopadla závěrečná bitva, kdy by na něj Leclerc s velmi rychlým vozem na čerstvé směsi útočil, to už se nedovíme. Red Bull nicméně věří, že by i tak vyhrál.

"Bylo to zajímavé, protože Max se dokázal dlouhou dobu těsně držet Charlese, aniž by teplota pneumatik vystřelila k neuvěřitelným hodnotám. Jak jsme viděli v ostatních částech víkendu, tak jsme byli velmi rychlí v druhém sektoru, podobné to bylo v prvním a jen o něco pomalejší v třetím, kde jde zejména o 11. zatáčku," popisuje šéf Red Bullu.

"Ale závod probíhal dobře, držel se jej v DRS zónách. Žel se nemohl dostat dostatečně blízko v šesté zatáčce vedoucí na rovinku, aby skutečně dokázal využít výhody DRS, proto jsme se zaměřili na získání pozice na trati," pokračuje 48letý Brit, jenž v letech 1997 a 1998 závodil ve Formuli 3000.

Red Bull věří, že by na tvrdých pneumatikách své vedení ubránil | foto: Red Bull Content Pool

Pokud by Leclerc nehavaroval a bez problémů zamířil do boxů, "dokázali bychom se celkem v pohodě ubránit díky rychlosti, kterou jsme měli v 2. sektoru. Opět vidíme, že to je tady mezi těmito dvěma týmy s velmi odlišným přístupem k dosahování časů na kolo hodně vyrovnané," poukazuje Horner.

Ferrari: Byli jsme lepší než Red Bull, Charles bylo 0,2 - 0,3 s rychlejší

Podle Mattii Binotta mělo Ferrari nižší degradaci než Red Bull a bylo velmi rychlé: "Opět si myslím, že šlo o dobrý víkend z pohledu rychlosti. Auto se ukázalo být velmi konkurenceschopné. Myslím, že to Carlos [Sainz] svým závodem předvedl."

"Charles vyhrál kvalifikaci a v závodě vedl. Myslím, že jsme měli nad Red Bullem navrch, pokud jde o degradaci. Max musel v 15. kole do boxů, my jsme mohli svůj stint prodloužit a také jsme to dělali," vysvětluje šéf Scuderie strategii svého týmu.

"Když Max zastavil, začal se potýkat s degradacemi pneumatik. Charles na něj získával dvě nebo tři desetiny na kolo. Znovu tedy prokázal, že máme skvělé auto, které je k pneumatikám šetrné a že piloti také odvádějí dobrou práci. Z Le Castellet odjíždíme s plnou důvěrou v náš balík, ve schopnosti našich jezdců a v naši rychlost," uzavírá Binotto.