Proč byl závod v Monaku odstartován pozdě? Je za tím maličkost

Je pravdou, že krátce před 15:00, kdy měli piloti vyrazit do zahřívacího kola, lehce pršelo. Je ovšem také fakt, že déšť slábl a podle pohledu do boxů se dokonce zdálo, že v jednu chvíli ustal. Přesto přišlo - pro někoho možná poněkud podivné rozhodnutí - odsunout start o devět minut. Jak se ukázalo několik desítek minut po skončeném závodě, příčina byla docela jiná, i když déšť na ní možná měl svůj malý podíl.

Nastal totiž kompletní výpadek elektrické energie; následovalo selhání startovního systému na startovním roštu. I když netrvalo dlouho a proud opět naskočil, vedení závodu rozhodlo, že problémy se světelnou signalizací a panely na startovní rovince jsou takového charakteru, že start bude odložen. Díky tomu se nad trať dostala další dešťová sprcha a když bylo konečně vše připraveno, odkroužili piloti za safety carem tři zaváděcí kola a zakotvili v boxech. Většina z nich vůbec netušila, proč byl start závodu odložen, většina se domnívala, že by mohli několik kol odjet, než přišla druhá přeháňka.

Lewis Hamilton nakonec s rozhodnutím vedení souhlasil | foto: Mercedes AMG F1 Team

Sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton po závodě prohlásil, že oba starty mohly být provedeny z pevných pozic, ale s ohledem na vodní fontány nakonec uznal, že letmý start byl nejlepším řešením. Jiného názoru byl Kevin Magnussen: "Mohli odstartovat. Samozřejmě pak došlo k bodu, kdy nastal přívalový déšť, takže by nejspíš závod přerušili, ale to je součást závodění."

Podle FIA má od roku 2020 ředitel závodu pravomoc rozhodnout o způsobu startu po červené vlajce - je tedy na něm, jestli zvolí variantu z pevných pozic nebo letmé provedení. V Monaku FIA oficiálně uvedla, že vedení "monitoruje silný liják, jenž se rychle blíží k okruhu, pročež pozastavení startovní procedury bylo učiněno z bezpečnostních důvodů s ohledem na to, že tento víkend k žádnému provozu na mokré trati nedošlo." Proč zpočátku neuvedli problémy s elektrickou energií? Nejspíš by to image F1 dle něčího názoru neprospělo, i když podobné věci se stávaly i v minulosti...