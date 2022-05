PROHLÁŠENÍ po závodě: Splněné sny, frustrace, týmová práce a hra strategií

RED BULL

Sergio Pérez, 1. místo

Je to prostě splněný sen. Jako závodník sníte o tom tady vyhrát. Po vašem domácím závodě, není žádný jiný tak speciální víkend, takže vyhrát tu a stylem, kterým jsme to zvládli. Trošku jsme si to dnes zkomplikovali na konci s pneumatikami a nesměli jsme udělat žádnou chybu, dojet do cíle a udržet za sebou Carlose, což nebylo lehké. Je to úžasný den pro mě i moji zemi. Jsem prostě šťastný, opravdu šťastný.

CHECO: “It’s a dream come true. It’s a massive day for myself and my country” #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/8YilC6AClt — Formula 1 (@F1) May 29, 2022

Max Verstappen, 3. místo

Udělal jsem vše, co jsem mohl po včerejšku a poté, co se objevila červená vlajka. Jako tým jsme dnes odvedli velmi dobrou práci se strategií a dostali se před Ferrari a jako tým můžeme být s nedělí velmi spokojeni. Bylo to hektické. Naštěstí se nestalo nic šíleného, tedy kromě Micka, pochopitelně, slyšel jsem, že je v pořádku. Pro Checa je to úžasný výsledek a jsem za něj moc rád.

MAX: "Amazing result for Checo, I am very happy for him. We can be very pleased with this Sunday!"#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/loErVaatRf — Formula 1 (@F1) May 29, 2022

Christian Horner, šéf týmu

Nechtěli jsme po opětovném startu nic riskovat a zvládli jsme to skvěle. Je to úžasný výsledek a jsem na Checa po včerejšku moc pyšný. Celý víkend měl formu a nemyslím, že jsme měli nejrychlejší auto, ale strategii jsme zvládli správně. Ta dvojitá zastávka v boxech byla prostě týmová práce. Checo je v souboji o titul stejně tak jako Max.

FERRARI

Carlos Sainz, 2. místo

Cítil jsem, že jsme udělali vše, co jsme museli. Byli jsme trpěliví na mokrých, správně jsme přezuli na hladké. Zasekli jsme se za dalšími auty a to mě stálo vítězství, takže frustrace je pochopitelná, protože čisté kolo by pro mě dnes znamenalo výhru, ale tento sport je někdy takový. Musel jsem odjet dvanáct kol za auty, které kolo ztráceli a to mě pár sekund stálo, ale nebudu si moc stěžovat. Někdy to tak prostě je. A Checo měl smůlu v Dždiddě. Dříve či později se to otočí.

CARLOS: “I felt like we did everything we had to do… you can understand the frustration. I’m not going to complain too much. Checo did a great race” #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/XsNtU4H4N3 — Formula 1 (@F1) May 29, 2022

Charles Leclerc, 4. místo

Nemyslím, že mě tým nechal na holičkách, někdy se chyby mohou stát, ale dnes jich bylo prostě příliš. V takových podmínkách spoléháte na tým, protože nevíte, co se dělají ostatní. Zeptali se mě, zda chci přezout na hladké a já řekl ano, ale později v závodě. Nechápu, co se stalo, že jsme změnili náš názor. Podjeli mě, potom jsem zastavil za Carlosem, prostě tu bylo příliš mnoho chyb a nemůžeme si to dovolit. Je to těžké jako ostatní roky tady, takže si zvykám odcházet domů zklamaný. Ale nemůžeme to dělat, ne v situaci, ve které nyní jsme. Jsme nesmírně silní, máme dobrou rychlost, musíme ty příležitosti využívat a neztrácet takto body. Není to ani z prvního na druhé místo, ale z prvního na čtvrté, protože jsme udělali jednu chybu, potom druhou a potom další a další. Mám svůj tým rád a věřím, že se vrátíme silnější, ale hodně to bolí.

Mattia Binotto, šéf týmu

Rozhodně je tento výsledek zklamáním. Zcela chápu Charlesovo zklamání. Byl první a dojel čtvrtý, což znamená, že něco v našem rozhodnutí bylo špatně. Takže se na to musíme řádně podívat a myslím, že jsme podcenili rychlost na přechodných v tu dobu a mohli jsme zajet dřív nebo později, možná měl dál jet na mokrých a potom přezout na pneumatiky do sucha. Jsou chyby, které se mohou stát, ale důležité je, že je to lekce, ze které se učíte a musíme se pokusit pochopit, co se stalo a jsem si jistý, že přesně to uděláme. Jako Ferrari jsme však také zklamaní, protože podle nás Red Bull porušil pravidla, protože jeli na žluté čáře při výjezdu z boxů. Myslím, že to nebylo těsné, bylo to na čáře a když se podíváte na pravidla, ty říkají přejet ji, ale po Turecku 2020 se upřesňovalo a když se podíváte na poznámky pilotů, je tam řečeno - zůstat vpravo. Takže být na čáře je porušení pravidel závodního ředitele, které se mají dodržovat. Takže pro nás je tohle nejasné a čekáme na vyjádření FIA.

HAAS

Mick Schumacher, nedokončil - nehoda

Sám se cítím dobře, ale je to nepříjemná věc. Pokud jde o rychlost, určitě jsme se nacházeli na pozicích, kde máme být, šlo jen o to se u držet na trati - a to jsem bohužel nedokázal. S ohledem na tempo jsem cítil, že mohu tlačit na soupeře a útočit. Bohužel jsem byl trochu široký, a oněch zhruba 10 centimetrů znamenalo ztrátu přilnavosti, o niž jsem byl přesvědčen, že ji mám dostatek. Výsledek je celkem jasný.

Kevin Magnussen, nedokončil - pohonná jednotka

Měl jsem nějaké problémy s pohonnou jednotkou, takže jsem musel auto odstavit - bohužel s tím nešlo nic dělat. Rychlost v závodě považuji za opravdu dobrou - ačkoliv jsem jel na vysychající trati na modré směsi, dokázal jsem za sebou držet Gaslyho až do mých problémů a dotahoval se na Bottase. Kdyby došlo na zastávky v boxech, tak by se mohlo stát opravdu cokoli. Bohužel je smůla, že dnes nemáme žádný bod; jsem přesvědčen, že auto jsme měli hodně dobré. Aspoň víme, že můžeme bojovat s nejbližšími soupeři.

Günther Steiner, šéf týmu

Dnešní den nás nemohl uspokojit. Kevin byl opravdu hodně rychlý, čekali jsme na šanci dostat se při zastávce v boxech před Bottase, abychom mohli pronásledovat další soupeře. Bylo by to snadné, jenže pak došlo k problémů s únikem vody v systému ERS. Samozřejmě jsme viděli, co se stalo Mickovi, bylo to přímo naproti boxů. Není to příjemné, vidět další velkou nehodu. Je třeba najít způsob, jak se opět posunout kupředu.

Další prohlášení budeme postupně doplňovat.