PROHLÁŠENÍ po kvalifikaci: U Ferrari spokojenost, otazníkem je počasí

Ferrari

Charles Leclerc, 1. místo

Je to výjimečný okamžik. Auto bylo skvělé, věřil jsem si. Už od začátku víkendu jsme konkurenceschopní a dnes jsme to potvrdili. Ale závod je zítra. Otazníkem bude počasí. Může zapršet, ale věřím, že my budeme konkurenceschopní za všech podmínek.

Carlos Sainz, 2. místo

Neviděl jsem žlutou vlajku včas a nestihl zareagovat. Je to škoda. že podruhé za dva roky ukončily kvalifikaci v Monaku červené vlajky. Věřím, že jsem měl na pole position, vše jsem si chystal pro závěr kvalifikace. Pro tým jde o skvělý výsledek. Zítra bych upřednostňoval sucho.