Přípravu na kvalifikaci zvládl v Monaku nejlépe Pérez

Třetí trénink přinesl slunečné počasí. Do čela se brzy dostal Alonso (1:14,757). Aktivně kroužil také Ricciardo, který včera havaroval a přišel o druhý trénink. Následovalo rychlé kolo Sainze, přičemž rodák z Madridu byl o šest desetin rychlejší než Alonso. Sainzův čas vylepšil o chvilku později Leclerc (1:14,0).

Verstappen se svým prvním měřeným kolem zařadil na třetí příčku. Úřadující mistr světa ztrácel čtyři desetiny. Následovalo další Leclercovo zlepšení (1:13,6). To Sainz projel šikanu za tunelem rovně, čímž přišel o slibně rozjeté kolo. Pěkný čas zajel Magnussen. Dánovi patřila průběžná šestá pozice s vteřinovou ztrátou.

💥 Stroll slides into the wall...



But he's able to keep on going and heads straight for the pits 🛠#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/Nv8V4S60Co