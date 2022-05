První trénink v Monaku patřil Leclercovi

První monacký trénink přinesl prosluněné počasí a hustý provoz na trati. Jak by taky ne, vždyť šlo o premiéru nových vozů v monackém knížectví a všichni potřebovali zjistit, jak se auta v atypických podmínkách chovají. Na mizernou ovladatelnost - zejména nedotáčivost si brzy stěžovali Sainz a Hamilton. Pilot Ferrari se však společně s týmovým kolegou Leclercem a Verstappenem přetahoval o nejvyšší příčky.

Po patnácti minutách byl v čele Verstappen (1:15,327). Jeho čas byl o pět vteřin pomalejší než hodnota loňské pole position. Drobnou chybu předvedl Leclerc, který probzrdil v první zatáčce a dostal se do únikové zóny. To Hamilton žádal po svém týmu změnu nastavení.

Verstappen slots it into P1 💪



But then heads down the escape road at Sainte Devote 😅#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/WuKgbAtQ2H