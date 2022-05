Druhý trénink přinesl double Ferrari. Ricciardo sešrotoval vůz

Druhý trénink v Monaku započal klidně. Jednotlivé týmy se snažily nasbírat maximum dat. Většina pilotů kroužila na středních pneumatikách. Výjimkou byli Leclerc a Sainz, ti měli nazutu nejtvrdší směs. Na čele výsledkové listiny se usadilo duo Red Bullu.

Klidný průběh narušil Daniel Ricciardo. Australan ve službách McLarenu tvrdě boural, načež zavlála červená vlajka. Tahle rána bude stát britskou stáj spoustu peněz. Po restartování tréninku reflektoval Sergio Pérez do týmového rádia, že mu upadlo levé zrcátko. Nejrychlejší kvalifikační simulaci předvedl Leclerc (1:12.656).

Ricciardo emerges from the cockpit after radioing his McLaren team to say that he's unhurt#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/d2lJ1X0q0t