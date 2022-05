Kvalifikace pro domácího hrdinu, Pérez se Sainzem v posledním pokusu havarovali

Q1

První časy v kvalifikace stanovily opět Haasy, přičemž rychlejším z dvojice byl rychlejší Schumacher. Trať se zaplňovala a svoje rychlé kolo si zajel i Russell, ale stěžoval si na grip. Další kolo mu vyšlo o něco lépe. Jezdci Ferrari vyjeli na trať až jako poslední, ale oba se dostali do provozu, takže museli na trati zůstat a zajet konkurenceschopná kola. Mezitím zajel nejrychlejší kolo Fernando Alonso, ale ten se dojetím jezdců Ferrari a Red Bull propadl prozatím na 5. místo. Sainz dokázal při svém dalším pokusu zajet totožný čas s Pérezem, ale Španěl svoje další kolo ještě vylepšil a ztratil jen 4 setiny na Leclerca, který stanovil čas o hodnotě 1:12,569. Jezdce stáje z Maranella pronásledoval tandem vozů Red Bull, sice s větší ztrátou, ale minimálním rozestupem mezi sebou. Začaly se rozjíždět poslední pokusy, ale v tu chvíli byla vyvěšená první červená vlajka v dnešní kvalifikaci. Viníkem se stal Juki Cunoda, ten trefil vnitřní bariéru v Nouvelle Chicane, ale poškození nebylo velké a japonský jezdec stihl zajet za svými mechaniky.

Tsunoda clips the barrier on the entry to the Nouvelle Chicane and it triggers a red flag



The session will resume shortly with just under three minutes to go#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/JWWiFPJkbb — Formula 1 (@F1) May 28, 2022

Zbývaly jen 2 minuty a krom první pětice jsme měli na trati všechny jezdce startovního pole, ale ne všichni stihli najet do rychlého kola. Doplatil na to hlavně Gasly, který díky tomu nepostoupil do Q2. Své časy musely zlepšit oba McLareny, protože Norris byl patnáctý a Ricciardo hned za ním. Oba se zlepšit dokázali a postoupili do Q2, Norris zajel dokonce 5. nejrychlejší čas a připsal si i nejrychlejší poslední sektor okruhu. Zlepšil se i Ocon, ten ze 17. místa poskočil na místo čtvrté. Takové štěstí ale krom již zmíněného Gaslyho neměli Albon, Stroll, Latifi a Zhou.

Q2

Prvním na trati v Q2 byl Max Verstappen, který zvolil tentokrát odlišnou strategii, snažil se zajet co nejrychlejší zahřívací kolo, z čeho by profitoval v podobě rychlejšího kvalifikačního kola. Ale tato strategie mu nevyšla podle představ, protože na nejrychlejšího ztratil skoro půl vteřinu, což je na trati v Monaku celkem hodně. Tím nejrychlejším byl Sergio Pérez, ten byl ještě o 5 desetin rychlejší než Leclerc v Q1. Sainz s Leclercem se prozatím seřadili za Péreze s minimální ztrátou nepřesahující desetinu vteřiny. Na kolo Péreze se snažil odpovědět domácí hrdina, ten stanovil čas 1:11,864, ale Mexičan se zdá tento víkend velice silný, protože ztratil necelou desetinu vteřiny. Třetí Sainz ztratil 2 desetiny, čtvrtý Verstappen ztrácel desetin pět. Potom všem zatrnulo při pohledu na červený monopost s číslem 16, který pomalu projížděl boxovou uličkou, na vině ale bylo přejetí místa, kde se váží vozy F1.

Leclerc overruns the weigh bridge and is helped back into position by his mechanics #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/ZhsY56xSl9 — Formula 1 (@F1) May 28, 2022

Zbývalo minimum času a do bot teklo také Ricciardovi, protože se nacházel na nepostupových pozicích. Ale Lando Norris ukazoval sílu jejich vozu, protože se po konci Q2 nacházel na 5. místě. Australan ale na lepší čas dosáhnout nedokázal, takže jsme ho společně s Cunodou, Bottasem, Magnussenem a Schumacherem v Q3 neviděli.

Q3

První čas stanovil Leclerc, který se svým časem 1:11,376 ujel všem o 2 desetiny. Že první čtveřice jede opravdu rychle ukazoval i rozestup 6 desetin mezi čtvrtým Verstappenem a pátým Alonsem. Stříbrným šípům se ale první kolo vůbec nepovedlo, protože oba jezdci ztráceli na Monačana přes jednu vteřinu. S velkou časovou rezervou se začaly rozjíždět poslední pokusy, ale mnoho jezdců je zajet nedokázalo. Příčinou byla havárie Sergia Péreze v Portier. Ale hned za Pérezem jel ještě Sainz, který sice zareagoval rychle, ale levým zadním kolem naboural do monopostu Red Bullu.

In the dying seconds Perez hits the barriers at Portier and Sainz can't avoid contact#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/EpNO9CnhBl — Formula 1 (@F1) May 28, 2022

Ale to nebylo vše, protože havaroval i Alonso, ten skončil se svým vozem v Mirabeau Haute. Po těchto incidentech již kvalifikace nebyla restartovaná, což přineslo domácímu hrdinovi pole position do zítřejšího závodu.

GP Monaka (Circuit de Monaco) Kvalifikace Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:11,376 2. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:11,601 3. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:11,629 4. 33 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:11,666 5. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:11,849 6. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:12,112 7. 14 Fernando ALONSO esp BWT Alpine F1 Team 1:12,247 8. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:12,560 9. 5 Sebastian VETTEL deu Aston Martin Aramco Cognizant 1:12,732 10. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:13,047 11. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri 1:12,797 12. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team ORLEN 1:12,909 13. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk Haas F1 Team 1:12,921 14. 3 Daniel RICCIARDO aus McLaren F1 Team 1:12,964 15. 47 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team 1:13,081 16. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:13,611 17. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri 1:13,660 18. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant 1:13,678 19. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing 1:14,403 20. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team ORLEN 1:15,606

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ