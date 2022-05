Verstappen to má letos podle Wolffa vše snadnější, Leclercovi stoupající forma Red Bullu starosti nedělá

Holandský pilot ovládl dvě poslední velké ceny, v Imole tomu předcházelo ještě vítězství ve sprintu. Daří se mu tak stahovat náskok Charlese Leclera a má dobře našlápnuto k tomu, aby se již ve Španělsku dostal znovu do vedení šampionátu F1 po loňské vydařené sezóně, v níž porazil Lewise Hamiltona.

Podle Wolffa to má letos podstatně jednodušší: "Minulý rok to Max Verstappen vypáčil s horším autem a stal se mistrem světa. Teď, když má nejrychlejší auto, tak je to pro něj vše snadnější. Nyní se to vyvíjí v jeho prospěch."

I když Red Bull nasadil již několik větších novinek, díky kterým svůj monopost odlehčil, zrychlil a zlepšil práci s pneumatikami, tak se lídr šampionátu Leclerc neobává o to, že by s ním Ferrari nedokázalo držet tempo.

Charles Leclerc během filmovacího dne minulý pátek (13. 5.) v Monze | foto: Scuderia Ferrari

"Neděláme si starosti. Samozřejmě, že se zlepšují. Myslím, že jsme to všichni čekali, že se budou zlepšovat. Mají silný tým, my si to uvědomujeme, takže to není žádné překvapení," popisuje Leclerc, jenž má na čele náskok 19 bodů.

"Zároveň věřím svému týmu a jsem si jistý, že přivezeme vylepšení, která nás dostanou zpět do čela. Pracujeme dobře a v posledních letech jsme pracovali velmi dobře na tom, abychom se dostali zpět na špici, proto doufám, že ta vylepšení nám pomohou s nimi opět bojovat," pokračuje pilot Ferrari.

Zatímco to s Red Bullem svádí na čele vyrovnané souboje, Mercedes stále řeší divoké poskakování svého letošního vozu ve snaze dotáhnout se na špici.

Filming Day = ✅ Straight on the ✈️ to Barcelona. 💪 pic.twitter.com/30tVz2MvVt — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) May 18, 2022

"Barcelona pro nás bude důležitá, protože v únoru jsme zde testovali s rychlým vozem. Teď tam chceme pokračovat. Pro nás může jít v tomto ohledu o malý milník. Musíme však být realisté: pořád jsme jen třetí za Ferrari a Red Bullem," dodává šéf Mercedesu, který se jim o víkendu pokusí pomocí dalších nových dílů přiblížit. Kvůli jejich prověrce se včera na jeden filmovací den zastavil v Paul Ricard.

Jenže soupeři na vavřínech neusínají: Ferrari veze novou podlahu pro omezení poskakování, nový difuzor, zadní křídlo pro vysoký přítlak, brzdové kanálky a zřejmě i trochu užší bočnice kvůli snížení odporu, Red Bull připravil novou lehčí podlahu (úspora 4 kg, cíl celkem 7 kg), chlazení, součástí pohonné jednotky či náboje kol. A zbrojí i další týmy - ve Španělsku s novinkami nastoupí téměř všichni.