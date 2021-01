Moc závodů? Možnost pracovat ve Formuli 1 je výsadou, reaguje Steiner

Haas má za sebou mimořádně těžký ročník. Americká stáj se trápila s nekonkurenceschopným vozem, ba co víc, reálně jí hrozilo, že se bude muset z Formule 1 stáhnout. Důvod? Ekonomická krize a s ní spojený úbytek peněz. Všichni navíc máme ještě v živé paměti nepodařené partnerství se společností Rich Energy, ani to Haasu nepřidalo.

Vše nakonec dobře dopadlo a Haas ze světa Formule 1 nezmizí. Pro příští rok se však Američané rozhodli k rázným změnám, když vyměnili kompletní jezdeckou dvojici. Romaina Grosjeana s Kevinem Magnussenem nahradí mladíci Mick Schumacher a Nikita Mazepin.

Jinak je ale pro Haas sezona 2021 přechodnou, kterou zámořská stáj víc než cokoliv jiného prostě „jen" absolvuje. Bez zářných vyhlídek. Prioritu dostal vůz pro rok 2022, který vzniká podle nových technických regulí.

Kevin Magnussen v závodě v Abú Zabí | foto: Haas F1 Team

„Loni jsme nebyli tam, kde jsme chtěli být. Když jsme se chtěli zlepšit, přišla pandemie koronaviru... Od té doby to byla hlavně hra o přežití, takže vyvíjet jsme přestali poměrně hodně brzy. Teď jsme prostě až příliš pozadu, nicméně nikdy se nevzdáme, pokusíme se, aby náš letošní vůz byl lepší než ten loňský, zázraky však nečekáme," říká šéf Haasu Guenther Steiner.

Sezona 2021 by měla nabídnout třiadvacet závodů, což bude pro týmy velmi náročná zkouška.. Šéf Haasu si to dobře uvědomuje. „Jestli je to těžké? Jednoduché to určitě není... Přesto je možnost tu být výsadou, přichází rozpočtový strop, zaměstnanců bude méně... Lidé si o to víc budou vážit svých pracovních pozic. Do toho bude potřeba aby pořád tvrdě pracovali, protože na jejich místo se tlačí řada dalších."