"Verstappenovi se vyrovná pouze Norris," souhlasí Marko s chválou Browna

Stáj z Wokingu sice do sezóny nevstoupila moc dobře, když kvůli problémům s chlazením brzd v předsezónních testech přišla o cenný čas na trati a v Bahrajnu byl její vůz druhý nejpomalejší, díky drobným zlepšením jde ale nahoru a naposledy v Imole se již díky Norrisovi dostala na pódium.

"Během zimy se zlepšil. Podle mě je stejně dobrý, jako kdokoliv jiný ve Formuli 1. Je neuvěřitelně rychlý. Ale v F1 je spousta rychlých jezdců. Lando na mě nejvíce působí tím, jak málo chyb dělá," pochvaluje si svůj mladý talent Brown.

Norris je rychlý a nedělá velké chyby, přestože nemá tu nejlepší techniku | foto: McLaren

"Jeho chyby jsou navíc drobné: limity tratě, zablokování kol při brzdění... nevidíte často, že by skončil s autem ve zdi, nevlezl se pod tlakem do zatáčky a udělal chybu. Myslím, že pokud jde o čistě přirozený talent, tak je se dokáže vyrovnat komukoliv v F1," pokračuje šéf McLarenu.

"Jediný jezdec, který má podle mě stejný talent jako Max a je ve stejné lize, je Lando Norris. Jenže momentálně nemá to nejlepší vybavení," uznává Helmut Marko, který si jej cení více než další mladíky Red Bullu, Charlese Leclerca z Ferrari, Georgea Russella či zkušeného Lewise Hamiltona z Mercedesu. Před rokem 2026 se jej bude evidentně snažit získat.

Lando Norris a Max Verstappen společně slaví na pódiu v Imole | foto: McLaren

McLarenu Norrisovi totiž nedávno prodloužil kontrakt až do konce sezóny 2025, nyní mu ovšem musí poskytnout auto, s kterým by dokázal pravidelně vítězit. Mladý britský pilot je na to připravený. "Myslím, že s tím, jak pokračujeme v pokrocích, tak je spokojený s tím, jak se jeho vítězství blíží," tvrdí Brown.

"Loni podle mě mohl vyhrát tři závody po sobě. V Monze na tom s Danielem [Ricciardem] byli stejně, v Rusku nebýt rozhodnutí ke konci závodu, tak by vyhrál. A ve Spa byl po celou dobu až do své nehody s náskokem nejrychlejším mužem kvalifikace. Snadno mohl vyhrát tři. Na vítězství je tedy určitě připravený, jen jej musíme dostat do pozice, z níž by mohl vyhrát," popisuje 50letý rodák z Los Angeles.