Red Bull odhalil "velmi komplexní" příčinu Verstappenova odstoupení , vše chce rychle vyřešit

Holanďan ještě 20 kol před koncem držel druhou příčku za Ferrari Charlese Leclerca, když najednou zastavil na okraji dráhy za první zatáčkou. Šlo přitom o druhé odstoupení v dosavadních třech závodech.

Bodový deficit na vedoucího muže šampionátu ve výši 46 bodů bude velmi náročné stáhnout. Red Bullu kvůli tomu mezi konstruktéry patří až třetí příčka za Mercedesem. "Čeká nás těžký úkol," uznává Helmut Marko po zpackaném úvodu kvůli nespolehlivosti techniky.

Co se stalo tentokrát? Již v neděli hovořili zástupci týmů o tom, že podezření padá na palivový systém, byť problém měl být odlišný než v Bahrajnu. Dva dny po závodě odborný poradce Red Bullu k problému uvedl: "Dokázali jsme objasnit příčinu úniku paliva v Maxově autě. Záležitost je velmi komplexní. Problém je rozhodně jiný než ten v Bahrajnu."

Stav použitých součástí pohonných jednotek po GP Austrálie 2022 | zdroj: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

Šéf týmu Christian Horner řekl, že postřehli, jak se problém rozvíjí, ještě když byl Verstappen na trati: "Mohli jsme na datech pozorovat, že něco není pořádku. A Max to také cítil. Vypadá to na potíž s palivovým systémem, mimo nádrž, proto jsme jej uložili do izolace. Díly se vrátí [Hondě] do Japonska a my se pokusíme co nejrychleji pochopit problém."

Red Bull horečně řešil nějaký problém s hydraulikou na Verstappenově voze těsně před startem, podle něj ale nikterak nesouvisel s tím, co nakonec vedlo k odstoupení pilota ze závodu.

"Musíme to všechno pochopit a rychle vyřešit. Protože i v den, kdy jsme nebyli tak rychlí jako Ferrari, jsme měli zaručené druhé místo. U Maxe jsme přišli o 36 bodů, jako tým o 50 bodů. Situace v šampionátech by byla hodně odlišná. Nicméně stále zbývá velká část šampionátu. Musíme všechny ty problémy rychle vyřešit," uvědomuje si šéf Red Bullu, který ztrácí po třech velkých cenách na Mercedes 10 a na Ferrari 49 bodů.