Sainz na Leclerca ztrácí až 4 desetiny. "Špatná zpráva pro Red Bull. Doufám, že zrychlí," říká Marko

Sainz na Leclerca hodně ztrácí

Mladému monackému jezdci se podařilo vyhrát v Bahrajnu a v Saúdské Arábii dojel druhý, v šampionátu tak jasně vede - Carlos Sainz na něj ztrácí 12 bodů, Max Verstappen po odstoupení v letošní úvodní velké ceně dokonce 20 bodů.

Letošní rozdíl mezi týmovými kolegy Ferrari pro Red Bull není dobrou zprávou: "Loni jsem byl příjemně překvapený tím, že byl Sainz na stejné úrovni jako Leclerc, a vlastně jsem doufal, že tomu tak bude i letos," popisuje Marko.

"Jenže jak jste mohli vidět už při testech a jak můžete pozorovat v závodech, schází mu kolem tří až čtyř desetin. A to je pro nás nevýhodou, protože ti dva by se jinak obírali o body. Momentálně tomu tak není," pokračuje zasmušile odborný poradce Red Bullu.

Charles Leclerc s Carlosem Sainzem v Saúdské Arábii | foto: Scuderia Ferrari

"Ale Sainz je inteligentní, rychlý muž. Předpokládám, že si věci patřičně vyřeší a pak snad zrychlí," komentuje Marko počáteční vývoj šampionátu, v němž je Ferrari překvapivě vyrovnaným soupeřem Red Bullu, zatímco Mercedes znatelně ztrácí.

Pérez se zlepšil: více si věří a Red Bull jej lépe poznal

Ve svém týmu zatím dává oběma jezdcům stejnou šanci. Pérez zaujal vítězstvím v kvalifikaci v Džiddě, vedení si hlídal i v závodě až do smolně načasované zastávky v boxech, po níž havaroval Nicholas Latifi a na trať vyjel zpomalovací vůz, který soupeřům poskytl výhodu v podobě časově lacinější výměny pneumatik.

"Už v rané fázi před závodem v Saúdské Arábii, kdy oba měli nula bodů, jsme dali jasně najevo, že nesáhneme k týmové režii. Objevila se teorie, že nás Ferrari donutilo k brzké zastávce, ale tak tomu nebylo - šlo jen o to, že Pérez měl podstatně vyšší opotřebení pneumatik než Max," vysvětluje Marko.

Sergio Pérez je letos s vozem Red Bullu spokojenější | foto: Red Bull Content Pool

"Možná k tomu přispělo úvodní tempo, protože měl chvílemi třísekundový náskok, a my jsme jej museli povolat do boxů. A na tvrdé směsi byl Max mnohem rychlejší než Pérez, takže se to podle mě vyřešilo samo," vrací se k průběhu posledního závodu.

Jejich mexický pilot je nicméně s letošním vozem o poznání spokojenější: "Když se podíváte na týmy kolem, někteří jezdci jsou si blíže, u Ferrari to je naopak. U Péreze podle mě hrají dva faktory. Zaprvé: auto mu sedí více, cítí se pohodlněji."

"A zadruhé: tým jej zná lépe. Jeho závodní inženýr s úkolem také povyrostl, takže si více věří a lépe vědí, jak na to. A obecně jsme s takovým vývojem velmi spokojení," dodává odborný poradce Red Bullu, který před třetím letošním závodem v Austrálii ztrácí v šampionátu na Ferrari 41 bodů.