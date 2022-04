Prvnímu tréninku v Austrálii dominovalo Ferrari, McLaren před Mercedesem

V Melbourne se začínalo za příjemného počasí: sluníčko svítilo, teplota vzduchu dosahlovala 21 °C, asfalt 37,3 °C. Pirelli přivezlo zajímavou kombnaci pneumatik: tvrdé C2, středně-tvrdé C3 a o 2 stupně měkčí C5.

Pérez vyrazil na trať jako první se soustavou Pitotových trubic pro měření aerodynamiky před bočnicemi, sekundovali mu oba vozy Alfa Romeo, Aston Martiny a Norris s McLarenem, jenž se dostal brzy do vedení s časem 1:23,066 min, po 2 min jej překonal Verstappen (1:21,625).

🚩 RED FLAG 🚩



We have a brief stoppage while marshals recover a piece of Sergio Perez's car on the racing line#AusGP #F1 pic.twitter.com/FpLPxMOUs8