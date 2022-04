Wolff je s Russellem spokojený: Ale nedali jsme mu dobrý vůz, dodává

Mladý Brit si sedačku u stříbrných šípů vysloužil během uplynulých tří let, kdy mnohdy až zářil s těžce nekonkurenceschopným Williamsem. Mnozí mu díky tomu prorokují velkou budoucnost a mistrovské tituly. K boji o titul tipovala řada odborníků Russella už letos, jenže Mercedes zatím není v optimální formě. A třebaže oproti Williamsu je jeho rychlost i konkurenceschopnost enormní, na boj o nejvyšší příčky ro (zatím) nestačí.

V Bahrajnu Russella Lewis Hamilton zastínil. V Saúdské Arábii to ale bylo přesně naopak. Sedminásobný šampion neodhadl správné nastavení, kvůli čemuž nepostoupil z prvního kvalifikačního segmentu a v závodě bral jen jeden bod za desáté místo. Naproti tomu Russell se kvalifikoval jako šestý a dojel ještě o jedno místo lépe - tedy pátý.

George Russell po závodě v Bahrajnu | foto: Mercedes AMG F1 Team

„Jsem s jeho výkony spokojený. Odvádí dobrou práci. Jen jsme mu ještě nedali auto, se kterým by mohl bojovat o vítězství v závodech. Ukázal, že na to má. Teď je na nás, abychom mu poskytli dostatečně dobrý materiál," nechal se slyšet Wolff.

A kdy by mohlo přijít kýžené zlepšení? Šéf Mercedesu konkrétní není. „Jsme horší v mnoha oblastech. Těžko se to posuzuje, ale doufám, že v Austrálii na tom budeme lépe než v Saúdské Arábii." Stříbrný vůz má největší problémy s poskakováním na rovinkách. Obecně je složité dostat letošní model do ideálního provozního okna. Vůz Mercedesu dokáže být rychlý, ale jen za specifických podmínek.