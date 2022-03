Albon dostává trest pro Melbourne. Sainze zajímá, proč FIA nepřikázala Pérezovi vrátit pozici dříve

Albon bude v Melbourne pykat

Thajský pilot Williamsu v 47. kole velké ceny kolidoval v nájezdu do zatáčky s Lancem Strollem. Komisaři si oba jezdce a zástupce týmů předvolali a vyslechli, po shlédnutí opakovaných záběrů se rozhodli potrestat pilota Williamsu, který byl podle nich hlavním viníkem kolize.

"Vůz č. 23 [Albon] se pokoušel o předjetí vozu č. 18 [Stroll] po vnitřní straně pozdním bržděním. Během manévru si vůz č. 23 zablokoval kola a kolidoval s vozem č. 18 ve vrcholu zatáčky. Určili jsme, že vůz č. 23 nese za kolizi plnou či hlavní vinu," píšou komisaři ve své zprávě.

Albona potrestali odsunem o tři místa zpět na startovním roštu příštího závodu, tj. Velké ceny Austrálie, která se pojede za 2 týdny. Navíc dostal ke své licenci dva trestné body.

Aktuální stav trestných bodů | zdroj: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images



Jízda za žlutých vlajek - vše bez trestu

Kromě toho vyšetřovali údajnou příliš rychlou jízdu vozů za žlutých vlajek během posledních 2 kol napínavého závodu, nakonec ale za to nikoho trestat nebudou.

Konkrétně zkoumali počínání Kevina Magnussena, Sergia Péreze a Carlose Sainze, kteří podle nich původně zřejmě nedostatečně zpomalili v místě vyvěšení žlutých vlajek. Později ale komisaři rozhodli, že v těchto případech "není po prozkoumání dat zapotřebí další šetření či akce."

Alexander Albon bojuje s Aston Martinem Nica Hülkenberga | foto: Aston Martin

Sainze naštvalo předjetí Péreze a otálení s vrácením pozice

Jejich nečinnost v průběhu Velké ceny Saúdské Arábie naštvala Sainze při jiné situaci: když se po zajetí do boxů během safety caru vracel na trať, tak jej Pérez předjel těsně za safety-car čarou. Pilot Red Bullu mu však pozici ani přes jeho urgence nevracel - k tomu došlo až po restartu.

"Nemůžete ztrácet tři nebo čtyři kola, musíte pozici vrátit. Pravidla by proto měla být super jasná, měla by být uplatňována v okamžiku, kdy dojde k nějakému tření," popisuje 27letý pilot Scuderie.

Incident s Pérezem je pro něj "prioritou č. 1, kterou musíme probrat s FIA." Nelíbí se mu totiž předání pozice až po restartu, protože kvůli pozdnímu zpomalení Mexičana ztratil kontakt s lídry závodu.

Carlos Sainz nechápe otálení komisařů | foto: Scuderia Ferrari

Komisaři musí reagovat rychleji, jinak vzniká chaos

"Checo [Pérez] v podstatě přišel během restartu o možnost bojovat se mnou a já o možnost bojovat s Maxem, protože mi pozici nevrátil během safety caru. Museli jsme odjet mnoho kol. FIA nám to neumožnila: Podle mě k tomu musí docházet dříve a efektivněji," vysvětluje naštvaný Sainz.

"Vytvořili jsme z mého pohledu zbytečný chaos vzhledem k tomu, že jsme za safety carem odjeli šest kol a Checo měl milión příležitostí, kdy mě mohl pustit před sebe a při restartu pěkně zabojovat. Co bychom dělali, kdyby mě například předjel Russell? Pustil by pak Checo před sebe mě a Russella, což by k němu bylo velmi nefér? Nebo by mi pak Checo pozici nevracel, protože by mezi námi byl Russell, což by zase bylo velmi nefér vůči mně?

"Takže nevím. Jde zkrátka o tyto věci, v nichž se ve sportu musíme zlepšit. Podle mě to musí být jednodušší, rychlejší a pro všechny snadněji pochopitelné a aby piloti mohli závodit s mnohem čistší myslí," dodává pilot Ferrari.