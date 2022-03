PROHLÁŠENÍ po úvodním závodě: Návrat Ferrari a limitace škod Mercedesu

FERRARI

Charles Leclerc, 1. místo

Jsem tak šťastný. Poslední dva roky byly opravdu velmi náročné pro tým. A dnešní double... Nemohli jsme doufat v nic lepšího. Je to neuvěřitelné být zase na špici.

CHARLES: “I’m so happy. We could not have hoped for better. The past two years have not been easy. It’s great to be back on top”#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/ck5cnbynFA — Formula 1 (@F1) March 20, 2022

Carlos Sainz, 2. místo

Ferrari je zpět, opravdu zpět. Máme double a to je to, kde by měl tým být. Ta tvrdá práce se vyplácí a jsme tu na špici. Gratuluji Charlesovi, zvládli jsme double pro tým.

CARLOS: "Ferrari is back, the hard work has paid off. Congratulations to Charles, and I managed to bring the 1-2 back for the team"#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/afXZKUSrY6 — Formula 1 (@F1) March 20, 2022

MERCEDES

Lewis Hamilton, 3. místo

Jsem tak rád, že se Ferrari zase daří. Je to historický a úžasný tým, takže je skvělé vidět Charlese a Carlose na špici. Tento výsledek je opravdu to nejlepší, v co jsme mohli získat. Samozřejmě to byla smůla pro dva další jezdce, ale my jsme udělali maximum a jsme vděční za ty body. Spolehlivost je velmi důležitá.

Další prohlášení budeme průběžně doplňovat.