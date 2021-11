Ocon zdržel Péreze a oplatil Alonsovi službu z Maďarska, Alpine je k pneumatikám velmi šetrné

Alonso pomohl svému týmovému kolegovi k prvnímu vítězství ve Formuli 1 v létě na Hungaroringu tím, že zdržel Lewise Hamiltona. Včera mu to Ocon splatil tím, že chvíli zdržel Sergia Péreze poté, co mu Španěl poslal rádiem vzkaz: "Ať bojuje jako lev!"

"Snažil jsem se Fernandovi trochu vrátit to, co mi dal v Budapešti. Zpomalil jsem v tom kole o dobré dvě a půl až tři sekundy Sergia. Doufal jsem tedy, že to bude stačit," uvedl Ocon po dojezdu do cíle na slušném pátém místě.

Pérezův útok na bronz v závěru zbrzdil také virtuální safety car, nakonec mu na Alonsa scházelo 2,8 sekundy. Pilot Red Bullu se musel spokojit se čtvrtou příčkou, jeho týmový kolega Max Verstappen bral stříbro za vítězným Lewisem Hamiltonem.

Fernando Alonso prožívá úspěšný návrat do F1, po 7 letech stanul opět na pódiu | foto: Pirelli

Stáj Alpine (bývalý Renault) prožila skvělý večer, když se konečně na pátém místě odpoutala od AlphyTauri, která měla doposud stejný počet bodů, jenže tentokrát selhala i její hvězda Pierre Gasly, když skončil mimo body.

"Za mě to je fantastický výsledek skončit po startu z devátého místa pátý. Náš závod, naše rychlost mě moc potěšila. Na AlphuTauri jsme nasbírali 25 bodů, skvělý den!" pochvaluje si Ocon.

Alonso jejich konkurenceschopnost při premiéře F1 v Kataru přičítá větší šetrnosti k pneumatikám, než mají soupeři. Letos již předvedli několik působivých stintů - kromě úspěšného tažení na Hungaroringu zvládli například celou Velkou cenu Turecka na jediné sadě přechodných pneumatik!

Pneumatikové strategie Velké ceny Kataru 2021 | zdroj: Pirelli

"Zdá se, že naše auto je k pneumatikám šetrné. Odjeli jsme Brazílii s jedinou zastávkou minulý týden a dnes jsme měli určité rezervy, díky který jsme na to mohli tlačit o něco více. Ale nikdy nevíte, Checo se ke konci docela rychle přibližoval," shrnuje Alonso.

Svou pozici si ale dokázal udržet a poprvé od roku 2014 se dostal znovu na pódiu, kde dělal společnost letos nejlepší dvojici stále bojující o titul: Hamiltonovi s Verstappenem, které po včerejšku dělí 8 bodů.