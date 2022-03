Kevin Magnussen se vrací do F1. Bude závodit za Haas

Původně měla tato závodní sedačka patřit Nikitovi Mazepinovi, ale ruská invaze na Ukrajinu plány změnila. Navíc Mazepin i jeho otec byli nově zařazeni na sankční seznam západních zemí vůči Rusku. Původně se zdálo, že volba padne na Pietra Fittipaldiho, americký tým však nakonec zvolil Kevina Magnussena.

Ten měl sice letos závodit ve WEC za Peugeot, ale nabídka vrátit se do Formule 1 dostala přednost. „Měl jsem jiné plány, ale možnost vrátit se do královny motorsportu byla příliš lákavá. Je to vzrušující. Mám ohromnou radost, že se mi Haas ozval. Taky chci poděkovat týmu Peugeot za to, že mě okamžitě uvolnil," pochvaluje si dánský pilot.

Magnussen debutoval ve Formuli 1 v sezoně 2014. Tehdy hájil barvy McLarenu a hned v prvním závodě vystoupal na stupně vítězů. Následně působil v roce 2016 u Renaultu, aby mohl před ročníkem 2017 přestoupit do týmu Haas. V této stáji závodil do sezony 2020.. Teď se vrací. Jak si dánský bouřlivák poradí v interním týmovém souboji s Mickem Schumacherem?