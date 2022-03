Mazepin musí skončit, říká Ralf Schumacher

Pravda je taková, že Haas jezdil v závěru barcelonských testů s čistě bílým zbarvením. Chyběla na něm tedy ruská trikolóra a stejně tak hlavní sponzor Uralkali. Už to mohlo ledacos naznačit. Odchod Uralkali by byl pro americký tým každopádně vekou ránou. Bez peněz od tohoto sponzora by stáj dost možná nepřežila.

Ale zpět k Mazepinovi. Zdá se, že dny ruského jezdce v královně motorsportu jsou sečeny. Mezepinův konec by podle všeho měl být oznámen v horizontu několika následujících dní. Bývalý pilot Williamsu či Toyoty Ralf Schumacher si myslí, že jde o správný krok. Ruský závodník prý sice za agresi své země vůči Ukrajině nemůže, ovšem i tak by měl v královně motorsportu skončit.

„Je to pro něj těžká situace. Nemá s tím nic společného. Přesto je jedinou správnou alternativou jeho konec. Tým by na tom mohl vydělat i ze sportovního hlediska. Musí každopádně odejít Mazepin i ruský sponzor. Je to nevyhnutelné. Jsou pod obrovským tlakem ze všech stran. Zejména kvůli tomu, že Haas je americký tým," uzavírá Ralf Schmacher. Novým pilotem Haasu by se mohl stát Petro Fittipaldi.