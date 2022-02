Ferrari odhalilo vůz F1-75. V Maranellu s ním cílí na tituly + FOTO

Jezdecké složení stáj Scuderia nemění, s rudým vozem budou i letos závodit Charles Leclerc a Carlos Sainz, jenž přišel před loňským ročníkem s McLarenu.

75 v názvu nového vozu představuje počet let od doby, kdy Enzo Ferrari postavil svůj první závodní monopost. Šéf týmu Mattia Binotto je hrdý na spoustu inovací, které obsahuje a pevně věří v další posun vpřed proti loňsku, kdy mezi konstruktéry obsadili třetí příčku.

Zbarvení vozu je inovované: červená je tmavější a se spoustou černých prvků. Ferrari zůstává vpředu u zavěšení typu push-rod, vzadu má pull-rod. McLaren to má např. u MCL36 přesně naopak.

Ferrari má vysoká očekávání | foto: Scuderia Ferrari

"Očekávání všech jsou samozřejmě velmi, velmi vysoká, ale zároveň zajišťujeme, aby s veškerou tou prací v zákulisí dosáhli během sezóny skvělých výsledků, " říká Leclerc, který se již moc těší na první jízdu s novým monopostem F1-75.

"Na sezónu 2022 jsme více než připraveni. Rok 2021 byl pro mě skvělý, protože jsem poznal, jak tým uvnitř funguje, přizpůsobit se novém prostředí ale hlavně poznat značku Ferari a jak toady vše chodí. Pro mě šlo o skvělou zkušenost." přitakává rezolutně jeho týmový kolega Sainz.

"Nyní je čas na to, abychom tým pousnuli na jinou úroveň, udělali další krok. My jezdci společně s týmem toho chceme dosáhnout více a zažít větší úspěchy v roce 2022. Pojďme na to a dosáhněme to!" povzbuzuje španělský jezdec.



Technické specifikace vozu F1-75